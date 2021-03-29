وفاة جدة باراك أوباما عن عمر 90 عاما ورئيس كينيا يعدد مآثرها

توفيت ماما سارة أونيانغو أوباما، جدة باراك أوباما الرئيس الأمريكي السابق، عن عمر يناهز 99 عاما، بعد صراع مع المرض.

ووُلدت سارة أوباما عام 1922 في قرية على شواطئ بحيرة فيكتوريا المتلألئة، وكانت الزوجة الثالثة لحسين أونيانغو أوباما، جد الرئيس الأمريكي الأسبق.

وكانت جدة باراك أوباما قد دخلت المستشفى صباح الأحد، بسبب مرضها، لكنها خسرت معركتها مع الحياة بعد 24 ساعة فقط.

وقدم الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، تعازيه لعائلة أوباما، معربا في الوقت نفسه عن حزنه لرحيل الجدة باعتبارها “رمزًا للقيم الأسرية وفاعل خير ستفتقد كينيا مساهمتها”.

وأضاف “وفاة ماما سارة فقدٌ كبير لأمتنا، إنها امرأة قوية وفاضلة وسيدة كانت تجمع أسرة أوباما وكانت رمزا لقيم الأسرة”.

مستطردا “سيتذكر الكثيرون ماما سارة أوباما لعملها الخيري وخاصة في منزلها في نيانجوما كوجيلو بمقاطعة سيايا، حيث بدأت العديد من مشاريع التنمية المجتمعية”.

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، قد التقى جدته في كينيا، خلال أول زيارة له كرئيس للولايات المتحدة إلى مسقط رأس والده من أجل دعم العلاقات التجارية والأمنية في شرق أفريقيا، كما التقى أفرادا من عائلة أبيه.

وبعد انتهاء ولايته، سافر إلى منزلها في قرية كوجيلو، عام 2018 ، مازحا أنه لم يتمكن من القيام بذلك في عام 2015 لأن طائرته كانت أكبر من أن تهبط في كيسومو.

واشتهرت سارة أوباما، التي كانت ذات يوم امرأة ريفية بسيطة، لفترة طويلة بالعصيدة الساخنة والكعك الذي كانت تقدمه في مدرسة محلية.

لكنها صعدت إلى الشهرة العالمية بانتخاب ابن زوجها باراك أوباما عام 2008 كأول رئيس أسود للولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أنها ليست من قرابة الدم، فقد أشار الرئيس أوباما إلى سارة على أنها جدته، واصفا إياها بـ”الجدة”.