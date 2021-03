صديق تاور: الوضع الصحي في البلاد مقلق جداً وغير مطمئن

تحدث صديق تاور، عضو مجلس السيادة في السودان، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية، واصفاً الوضع الصحي في البلاد بالغير مطمئن بسبب جائحة كورونا.

وأوضح صديق تاور بأنه استند في حديثه هذا على نتائج المسوحات التي أجرتها جهات الاختصاص الصحية، التي أوضحت تزايد معدلات الاصابة بالفيروس، وفقاً لوكالة السودان للأنباء “سونا”.

فضلاً عن ارتفاع عدد الوفيات اليومية، حيث بلغ عدد الإصابات في ولاية الخرطوم أمس 250 إصابة، وأمس الأول 200 إصابة، ما يشير إلى ارتفاع واضح في معدل الإصابات.

وأرجع تاور ارتفاع الإصابات إلى التراخي في الالتزام بالاشتراطات الصحية في الموجة الثانية لكورونا.

كما دعا إلى ضرورة التحلي بالوعي والاقلاع عن ممارسة السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال الآونة الحالية.

موضحاً أن الإجراءات والقوانين لا تحد من الجائحة بقدر ما يحد منها وعي المواطنين.

وأشار تاور إلى أن الأمر المقلق، هو أن الفيروس يصيب أعماراً صغيرة، وهو ما لم يحدث في الموجتين الأولى والثانية على حد قوله.

لافتاً إلى أنه تسلم الجمعة الماضي 250 ألف جرعة من اللقاحات الصينية، داعياً الجميع لتلقي التطعيم ضد كرورنا.

واليوم الإثنين كشفت وزارة الصحه بولاية الجزيرة عن تسجيلها 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما كشفت الصحة في الجزيرة عن تسجيلها حالة وفاة واحدة، وفقاً لما جاء في “الانتباهه أون لاين”.

هذا وقد أوضح التقرير الصحي التراكمي لفيروس كورونا في موجتها الثانية في الفترة ما بين 22 أكتوبر، وحتى 27 مارس 2021 عن تسجيل 1234 إصابة، و273 حالة وفاة في الولاية.

ومن جانبه ناشد مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة، بضرورة أن الالتزام بالاشتراطات الصحية للحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الخارجية السودانية عن إزدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل الوزارة، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة تسع حالات، بينهم سفراء، دبلوماسيون، إداريون، وفنيون.

هذا وقد أوقفت الخارجية السودانية 50% من العمال في الوزارة، وذلك ابتداءً من اليوم الأحد بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس داخل الوزارة، بحسب “الديمقراطي”.

ووفقاً ليبان صادر من الخارجية السودانية، ناشدت من خلاله المواطنين الذين يتلقون الخدمة عبر بوابة التوثيق، أو الإدارة الثقافية، الالتزام بالتباعد الاجتماعي وتطبيق الاشتراطات الصحية.

ولفت بيان الخارجية إلى أنه الوزارة تقدمت بطلب لوزارة الصحة لتوفير عدد محدد من اللقاح لمن هم فوق الستين ولديهم أمراض مزمنة من الذين يتعاملون مع الجمهور.

