حمدوك يهنئ المنتخب الوطني بالتأهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2021

أكد عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، دعم الحكومة الانتقالية بكل امكانياتها للمنتخب الوطني، حتى يتمكن من رفع اسم السودان عالياً.

جاء حديث حمدوك هذا خلال تقديمه التهنئة للمنتخب الوطني بمقر إقامته بفندق كورنثيا بالخرطوم بعد الفوز الذي حققه على منخب جنوب إفريقيا أمس الأحد، وفقاً لـ “الحراك السياسي”.

ولفت حمدوك إلى أن المنتخب قدم أجمل هدية في ذكرى الثورة المجيدة “ديسمبر ـ أبريل” حيث أنهم أعادوا للكرة السودانية مجدها، بعد الانتصارات المتتالية التي حققها المنتخب، على حد تعبير رئيس مجلس الوزراء السوداني.

ورافق حمدوك في زيارته لتهنئة المنتخب كل من وزير الشباب والرياضة، يوسف آدم الضي، وقادة اتحاد الكرة السوداني.

يذكر أن منتخب السودان استطاع التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، والتي تستضيفها الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعدما تفوق على ضيفه الجنوب أفريقي 2-صفر على ملعب “الجوهرة الزرقاء” في الخرطوم.

وتعتبر المرة التاسعة التي يتأهل فيها السودان الى النهائيات، علماً أنها كانت البلد المضيف للنسخة الأولى عام 1957 وتوج بها “صقور الجديان” باللقب مرة واحدة عام 1970.

حيث قدم منتخب “صقور الجديان ” أداء قوياً في الشوط الأول، إذ كان الأكثر فاعلية برغم الاستحواذ النسبي للضيوف على الكرة.

واستغل السوادانيون أول فرصة ليفتتحوا التسجيل عندما لعب أطهر الطاهر الكرة من ركلة حرة إلى داخل المنطقة فتابعها سيف الدين بخيت برأسه في شباك الحارس رونوين وليامس (5).

المنتخب الوطني السوداني

وضاعف منتخب “بافانا بافانا” ضغطه وشكل خطورة كبيرة على المرمى السوداني لا سيما عبر مهاجم ماميلودي صنداونز ثيمبا زواني تابانغ موناري ولاعب برايتون الإنكليزي بيرسي تاو.

إلا أن الحارس علي بوعشرين كان “سداً منيعاً”، مقابل اعتماد أصحاب الأرض على المرتدات السريعة عبر الثلاثي الطاهر وبخيت ومحمد عبد الرحمن الذي قام بمجهود فردي مميز اذ توغل وتخطى أمثر من مدافع جنوب أفريقي وسدد كرة صاروخية انفجرت في شباك وليامس (32).

ولم يتبدل سيناريو اللقاء في الشوط الثاني، إذ واصل الضيوف سيطرتهم مع اعتماد السوداني على المرتدات السريعة، وكاد عبد الرحمن أن يضيف الهدف الثالث إلا أن رأسيته انحرفت عن طريق المرمى (67)، وسدد اللاعب نفسه كرة قوية مرت جانب المرمى (69).

وحافظ بوعشرين على نظافة شباكه بإنقاذه تسديدة تولاني هلاتشوايو الخطرة (75)، وأهدر عبد الرحمن المنفرد الهدف الثالث مجدداً عندما تلقى تمريرة بخيت إذ سدد في الشباك لجانبية (83).

والجدير بالذكر أن هذه هي المرة هي الأولى التي يتأهل فيها السودان إلى البطولة الأفريقية منذ عام 2012، حيث غاب عن المحفل الأفريقي في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

