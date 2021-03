الممثل المصري ياسر فرج يتعرض للضرب من قبل مجهولين

تعرض الممثل المصري، ​ياسر فرج​، للملاحقة والضرب، وتحطيم سيارته من قبل مجهولين في منطقة المعادي على الطريق الدائري.

وفي التفاصيل، كان الممثل المصري، يسير بسيارته على الطريق الدائري قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هاربا، ليلاحقه فرج وعقب نزوله من سيارته فوجئ أن السائق مراهق عمره 15 عامًا، وبرفقته عدد كبير من أصدقائه، الذين إعتدوا عليه بالضرب وحطموا سيارته.

بدوره، نشر فرج، في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلاً:” أنا بقيت حاسس إني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجيه والحوادث،الحمد لله إنها جت على اد كدة”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

ومن الوسط الفني ايضا، صرح الممثل أحمد داش، أنه سافر إلى سوهاج من أجل تعلم اللهجة الصعيدية، وذلك لانه يشارك في مسلسل مسلسل “نسل الأغراب”، بدور الشاب بدر من منطقة سوهاج.

وقال داش خلال لقاءه في كواليس المسلسل في برنامج “its show time”، :” أنا بعمل دور وسافرت سوهاج فعلا وقعدت مع الناس عشان أشوف هما بيتكلموا ازاى وبيتعاملوا ازاى مع الناس ومشيت في الشارع وشوفت كل حاجة عشان لازم أكون زيهم لما أعمل الدور”.

وأضاف الممثل:” اللهجة الصعيدية صعبة جدا ولكن زى ما قلت روحت سوهاج عشان أتعلم طريقتهم في كل حاجة، واللهجة الصعيدية بتختلف هناك من قرية لقرية تانية وهى في الأول بتكون صعبة لكن بعد ما بتتكلم بيها شوية بتتظبط معاك في نطق كل الكلام”

وتابع:” أنا مبسوط جدا انى بمثل قدام نجوم كبار مثل أحمد السقا وأمير كرارة والمخرج محمد سامى، وانا اشتغلت مع أمير كرارة قبل كده في فيلم كازابلانكا، وكل كواليس المسلسل جميلة جدا”.

وفي السياق طرح تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو مسلسل “نسل الأغراب”، بطولة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر تامر مرسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” برومو المسلسل، وأعلن عرضه حصريًا على قناة ON، في شهر رمضان المقبل، وفقًا لـ(اليوم السابع).

وكان المخرج محمد سامي قد نشر – في وقت سابق – صورة من كواليس مسلسل نسل الأغراب على حسابه على انستجرام، والتي جمعته مع كل من أمير كرارة والنجمة مي عمر، بالإضافة إلى الثنائي أحمد داش، وأحمد مالك.

مسلسل “نسل الأغراب” من أضخم إنتاجات الدراما التليفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك وآخرون.

ويعد مسلسل “نسل الأغراب”، هو التعاون الأول بين كرارة والسقا في الدراما، حيث قدما سويًا أكثر من عمل في السينما، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والإنسانية رغم مضمونه التنافسي.

