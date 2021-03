السيسي: الأيادي المصرية أنهت أزمة السفينة الجانحة

توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، بالشكر لكل من ساهم في عملية تعويم السفينة الجانحة، وإعادة الملاحة إلى مسارها الطبيعي.

وطمأن الرئيس المصري عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك العالم بأن مسار البضائع العالمي قد عاد للعمل في قناة السويس بجهود وأيادي مصرية، رغم كل التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بعملية تعويم السفينة الجانحة.

وأضاف “أثبت المصريون اليوم أنهم على قدر المسؤولية دوما، وأن القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم.. ستظل شاهدا أن الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون”.

وختم “وسلاما يا بلادي”.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت شركة «إنش كيب» لخدمات الشحن، إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن».‏

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، إنه يجري حالياً تأمينها‎.‎‏ ‏

وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة

وفي التفاصيل كانت سفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، قد بدأت بالتحرك فجر الاثنين.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية“، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم “البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة”.

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كذلك تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولنديةAPL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان “تحيا مصر 1″ و”تحيا مصر 2” في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

وكانت القاطرة الهولندية APL GUARD قد وصلت مساء الأحد، ضمن فريق عمل شركة “سميت” الهولندية للمشاركة في جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.

وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد صرح أمس بأن هناك إمكانية لتعويض السفن المتضررة من توقف حركة الملاحة في القناة عبر بعض التخفيضات.

وقال ربيع في تصريحات تلفزيونية: “بنفكر ندي السفن العالقة فقط بعض التخفيضات الأخرى بعد ما نخلص موضوع السفينة العالقة“.

كما أشار ربيع إلى أن توقف حركة الملاحة في قناة السويس وضعت 369 سفينة في الانتظار وكلفت القناة خسائر في الإيرادات اليومية تقدر ما بين 13 و14 مليون دولار.

هذا ونوه إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن الاستعداد لسيناريو تخفيف الحمولة من السفينة، وذلك وفقاً لما ورد في روسيا اليوم.

