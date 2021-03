مستشار السيسي: تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس تم بنجاح

كشف مستشار الرئيس المصري لشؤون مشروعات قناة السويس والموانئ،مهاب مميس، اليوم الاثنين، عن نجاح تعويم السفينة الجانحة بصورة كلية.

وأكد المستشار، إجراء عملية الفحص بصورة كاملة للسفينة إيفر جيفين، التي ترفع علم بنما، بهدف التأكد من سلامتها ومعرفة ما حدث وأدى لجنوحها في المجرى الملاحي الأهم في العالم قبل 6 أيام.

كما أشار مميش، إلي أن عملية تفويج السفن المتوقفة في القناة وعددها 370، ستبدأ من اليوم وتستمر لثلاثة أيام أو أربعة حتى تعود القناة لطبيعتها.

وقال المستشار، إن مصر لن تتحمل أي خسائر تخص القناة، بل أنها ستحصل على تعويضات من الشركة المالكة للسفينة، وذلك من خلال القضاء بعد التأكد من أنها السبب فيما حدث، وفقاً لمة ذكر في موقع روسيا اليوم.

كما و أعلنت شركة «إنش كيب» لخدمات الشحن، صباح اليوم الاثنين، إعادة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن».‏

وقالت الشركة في تغريدة على حسابها في «تويتر»، إنه يجري حالياً تأمينها‎.‎‏ ‏

وكانت قناة السويس قد ذكرت في بيان في وقت سابق أنها استأنفت عمليات قطر السفينة

وفي التفاصيل كانت سفينة “إيفر غيفن” الجانحة في قناة السويس منذ ستة أيام، قد بدأت بالتحرك فجر الاثنين.

وأفاد مراسل “سكاي نيوز عربية“، بأنه جرى تعديل وضعية السفينة الجانحة بعد استجابتها لمناورة التعويم الأخيرة، وجاري حاليا قطر السفينة لتعويمها، وتشغيل رفاس السفينة، للتأكد من صلاحيتها للتحرك.

من جانبه قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان فجر الاثنين، إنه تم “البدء في مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة”.

وأوضح ربيع أن توزيع القاطرات خلال مناورات الشد يشمل شد مقدمة السفينة في اتجاه الشمال بواسطة كل من القاطرة “بركة 1” والقاطرة “عزت عادل” بقوة شد 160 طن لكل منهما، فيما تقوم 4 قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوبا وتشمل القاطرتان الجديدتان “عبد الحميد يوسف” و”مصطفى محمود” بقوة شد 70 طن لكل منهما والقاطرتان بورسعيد 1 وبورسعيد 2.

كذلك تعمل قاطرتان على شد مؤخر السفينة جنوبا وفي مقدمتهم القاطرة الهولنديةAPL GUARD بقوة شد 285 طن، والقاطرة ماراديف، وتتشارك القاطرتان “تحيا مصر 1″ و”تحيا مصر 2” في دفع مقدم السفينة ناحية الشمال.

