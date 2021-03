الفنانة الكويتية إنتصار الشراح في العناية المركزة︎

دخلت الفنانة الكويتية، إنتصار الشراح، العناية المركزة في المستشفى الأميري إثر تعرضها لوعكة صحية مفاجئة أدت إلى تلوث بالدم.

بدورها، أوضحت الإعلامية مي العيدان، حالة الفنانة الكويتية خلال تغريدة على حسابها عبر “تويتر” قالت فيها: “دعواتكم للفنانة الكبيرة انتصار الشراح حيث ترقد بالعناية المركزة بمستشفى الأميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين وبكتيريا بالدم”.

كما تداول، العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ومحبي الفنانة الكويتية ومعجبيها صوراً لها، طالبين الدعاء وعاجل الشفاء، بحسب ماذكر في موقع العربية.

وفي وقت سابق، تصدر خبر وفاة الفنانة الكويتية إنتصار الشراح، مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار جدلاً واسعاً وصدمة كبيرة بين زملائها ومحبيها وجمهورها ايضا.

وعقب إنتشار الخبر ظهر الفنان طارق العلي بفيديو عبر “سناب شات” قال فيه: “إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة إنتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طولة العمر”.

وأضاف العلي: “ما سمعتموه أو رأيتوه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها”.

حيث وجه العلي رسالة إلى مروجي الشائعة، وقال: “بالنسبة لمن يروج الإشاعة، نقول له الله يسامحك ويهديك. وأتمنى أن تنشغل بنفسك وتبتعد عن ترويج إشاعات كهذه”.

وفي ذات الوقت نفت أيضاً الإعلامية الكويتية فجر السعيد خبر وفاة انتصار الشراح، وقالت في تغريدة قامت بنشرها: “هل لكم أن تخجلوا من أنفسكم قليلاً وتتوقفون عن نشر الشائعات؟ الفنانة #إنتصار_الشراح بخير وخرجت أمس من المستشفى الحمدلله ولديها مراجعات فقط”.

من جانبها قالت الكاتبة مريم القلاف التي كانت على تواصل مع الفنانة إنتصار الشراح لحظة بلحظة :“كانت أم سالم تشتكي في السابق من ألم في المعدة ما تقدر تاكل. ما استدعى ذهابها الى إحدى المستشفيات الخاصة حيث خضعت لمنظار لمعرفة السبب”.

وأردفت القلاف: “حينها أخبرها الطبيب أنه سوف يعطيها مضاداً حيوياً كمرحلة أولية، وفي حال عدم استجابة جسمها له يجب اجراء عملية جراحية. وهو ما حصل فعلاً إذ تم نقلها بسيارة اسعاف إلى المستشفى الأميري، وعلى الفور أجريت لها العملية”،وفقاً لما ذكر في موقع وطن.

