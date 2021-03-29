جريمة قتل “اسراء عماد” تثير ضجة في مصر

تصدر هاشتاق جريمة عنف ضد فتاة تدعى “اسراء عماد”، موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، وهي فتاة تبلغ من العمر 18 عاما، متزوجة ولديها طفل، حيث شوَه زوجها وجهها وجسدها، حتى ذهبت لأحد المستشفيات.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الحادثة، حيث روي أحدهم القصة على “تويتر” كاتباً: اسراء كانت في خلاف مع زوجها بسبب والدته، وقررت تروح تقعد عند أهلها، وأم زوجها طلبت من ابنها إنه يا يطلقها، أو هتاخد منه التاكسي اللي اشترتهوله”.

وأضاف الناشط:” إسراء اكتشفت خيانة زوجها ولما واجهته؛ طلقها، وراحت اسراء لحماتها، اللي حرضت ابنها على قتلها، قام طليقها واخوه طعنوها فى كل حتة فى جسمها”.



وأردف الناشط: “إسراء حالتها سيئة جدا، وهى تحت تهديد إنها لو اتكلمت؛ هيقتلوها هى وابنها “، بحسب ماذكر في موقع البلد.

وحول قضية طفلة المعادي، كشف محامي “طفلة المعادي”، عبدالرازق مصطفي، عن تفاصيل قضية واقعة الطفلة التي أثارت جدلا واسعا في مصر، وكيف كانت قاسية على الأهل، حيث علموا بها من وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث قال محامي طفلة المعادي:”إن الأم طلبت من وكيل النائب العام أن تصفع المتحرش في محاولة منها للثأر وتهدئة روعها خاصة وأنها لم تتصور أن هناك بشر بهذه الوحشية، غير أن وكيل النائب العام رفض وطالب الاحتكام للقانون الذي يسري على الجميع وبه ستأخذ حقها وحق صغيرتها”.

وأضاف المحامي: “بموجب المادتين 268 و267 من قانون العقوبات المصري، تنتظر المتهم عقوبة ما بين 7 سنوات وحتى 15 عاما، لأن المجني عليه قام بلمس “مناطق العفة” لدى الطفلة، بجانب وجود اتهام بالشروع في خطف الطفلة”.

في الساعات الماضية، إنتشرت حالة من الغضب العارم وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد “حادثة تحرش” تعرضت لها طفلة في مدخل إحدى البنايات في حي المعادي، بعد أن استدرجها شاب ثلاثيني، غير أن إحدى السيدات خرجت مسرعة لتعلمه بأن هناك كاميرات مراقبة قد صورته.

وتصدر علي الفور هاشتاق”متحرش الأطفال” علي مواقع التواصل، بعد نشر الفيديو على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، حيث طالب كثيرون بالقبض على الجاني، وبعدها بساعات تمكنت الشرطة المصرية من إلقاء القبض علي المتحرش، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإحالة المتهم بالتحرش بطفلة في مدخل بناء في منطقة المعادي الى المحكمة الجنائية.

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