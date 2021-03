النجار: لقاح”أسترازينيكا” البريطاني يصل ليبيا أبريل المقبل

قال بدر الدين النجار، مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن 340 ألف جرعة من لقاح “أسترازينيكا” البريطاني المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى ليبيا في أبريل المقبل.

وأوضح النجار من خلال تصريحاته أن الشحنة ستصل عن طريق مبادرة كوفاكس، موضحاً أنها تبلغ 96 ألفاً من أصل 340 ألف جرعة، صحيفة “الساعة 24”.

وأضاف أن منظمة اليونسيف وعدتهم بمنح الإذن لبداية إجراءات الشحن، وأن 96 ألف جرعة، الأسبوع الأول من أبريل، على أن تصل باقي الكمية أخر الشهر نفسه.

لافتاً إلى أن الكمية التي ستصل في إبريل ليست بالكبيرة، لمنه أشار إلى تعويلهم على الكمية التي سيتحصلون عليها بالاتفاق المباشر مع الشركات لحوالي 3 ملايين تكفي لتطعيم كل الفئات على حد قوله.

مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية العلمية لديها تعاقد مع منظمة الصحة العالمية للحصول على 2.8 مليون جرعة.

موضحاً أن المنافسة والطلب الكبير للحصول على اللقاح سيؤدي إلى التأخير في مواعيد التسليم.

وعن إيقاف بعض الدول التطعيم بـ “أسترازينيكا” لوجود أعراض جانبية شديدة، أوضح النجار أن منظمة الصحة العالمية لم تصدر بيانا فنيا بإيقاف اللقاح حتى الآن.

وكما أشار إلى أن هناك عشرات الملايين استخدموا اللقاح دون أي مشاكل.

وأضاف مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض “في حال تراجعت اللجنة عن أسترازينيكا، فليست لدينا خطة بديلة الآن، إلا إذا تحصلنا على التطعيم الصيني “سينوفارم” بعد أن تجيزه اللجنة”.

وفي وقت سابق، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأسبوع الماضي، 23 إصابة بسلالة كورونا البريطانية المتحورة، وهي المرة الأولى التي يرصد فيها هذا التحور في البلاد.

وأصدر المركز في ليبيا بيان قال فيه إن “فريق خبراء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض بطرابلس قام بإجراء اختبارات للكشف عن النوع الجديد المتحور لفيروس كورونا المستجد المعروف بطفرة لندن”.

وأكمل أنه “تبين من خلال الكشف على 88 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بأن 23 عينة كانت من النوع الجديد المتحور المعروف بطفرة لندن، أي بنسبة 26% من إجمالي العينات.

وبذلك تم تأكيد وجود هذا النوع معمليا لأول مرة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار بأن هذا النوع يتصف بسرعة الانتقال”.

واضاف أن “اكتشاف هذا النوع يدعو للقلق بسبب توقع ظهور موجه وبائية واسعة الانتشار وخيمة العواقب، خاصة في ظل ما نشهده من تراخ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

