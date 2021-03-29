السودان الموجة الثالثة لكورونا شرسة والوضع مقلق للجميع وغير مطمئن

وصف بروفيسور صديق تاور عضو المجلس السيادي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان ، الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا أنه غير مطمئن ومقلق للجميع.

وقال في تصريحات صحفية بان ذلك جاء استنادا على نتائج مسوحات ومتابعات أجرتها جهات الاختصاص الصحية، بسبب تزايد معدلات الاصابات وارتفاع عدد الوفيات خلال الأيام القليلة الماضية،

حيث بلغ عدد الاصابات في ولاية الخرطوم أمس 250 حالة اصابة، وأول امس 200 إصابة مقارنة بحالات الاصابات قبل نحو اسبوعين، حيث كانت الاصابات في حدود 30 حالة في اليوم، مما يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وعزا تاور في تصريحات صحفية أمس الارتفاع في معدل الاصابات الى التراخي في التعامل مع الموجة الثانية من الجائحة الأمر الذي أدى لانطباع بأن الامر أصبح عادياً وان الجائحة قد انجلت،

وهو ما قاد للتخلي عن العمليات الاحترازية من التباعد الاجتماعي وارتداء (الكمامات)، إلى جانب الاختلاط في المناسبات، داعيا الى التحلي بالوعي والإقلاع عن ممارسة هذه السلوكيات الاجتماعية الضارة خلال هذه الفترة.

وعن ما إذا كان سيتم اتخاذ إجراءات حظر على غرار ما حدث إبان الموجة الأولى، قال ان الاتجاه يمضي لإتخاذ اجراءات صارمة في الوقت الراهن، ومراقبة الموقف،

وسيقرر على ضوء ذلك ما سيتخذ من اجراءات، مشيرا الى أن هذه الجائحة في السودان لا تحدها القوانين والاجراءات بقدر ما تحد منها عمليا الاعتماد على وعي المواطنين.

وأضاف ما يقلق الآن هو أن الجائحة أصبحت تصيب اعماراً لم تكن تصيبها في الموجتين الاولى والثانية من الاعمار الصغيرة،

وهو ما سيجعل عملية الانتشار أكثر سرعة، حيث أن هذه الفئات من الاعمار، تضاعف من عمليات نقل العدوى لكبار السن في بيوت ذويهم، داعيا الى أن يعمل الجميع على تلقي التطعيم.

وأوضح عضو السيادي أنه تم تسلم 250 الف جرعة من اللقاحات الصينية الجمعة الماضية لدولة السودان داعيا الى ضرورة أن يسعى الجميع الى مراكز التطعيم لأخذ الجراعات متى ما توفر ذلك.

المراكز

اوردت وزاره الصحه في السودان في بيان لها تابعه موقع المراسل مراكز التطعيم ضد جائحه كورونا فى محليات ولايه الخرطوم حيث يبدأ التطعيم الساعه الثامنه صباحاً وتشمل المراكز محليه جبل اولياء:

مركز بشائر، مركز التركي، مركز صحي التريعة.

محلية الخرطوم:

مركز صحي القوز، ومركز صحي، الزهور، ومركز صحي عمر بن الخطاب، ومجمع فتح الرحمن البشير.

محلية أمدرمان:

مركز صحي الهجرزة، ومركز صحي عوض حسين، ومركز صحي أبوسعد م1، ومركز صحي القيعة.

محلية كرري:

مركز صحي النو، ومركز صحي السروراب ، وركز صحي الفتح، ومركز صحي الحارة 38.

محلية امبدة:

مركزصحي الريان، ومركز صحي الحارة العاشرة، ومركز صحي السلام 12.

محلية بحري:

مركز صحي الخوجلاب، ومركز صحي الحلفايا، ومركز صحي الشعبية.

محلية شرق النيل:

مركز صحي حلة كوكو، ومركز صحي الوحدة، ومركز صحي سوبا شرق وسوف يتم تحويل الفريق إلى موقع آخر في حال اكتمال تطعيم المستهد ويذكر ان حملات التطعيم

بلقاح كورونا للسودان بالمراكز الصحية والمحليات تستهدف فى المرحلة الاولى الكوادر الصحية والمواطنين الذين تجاوزوا 45 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة