الاتحاد الأوربي ومفوض الشركات الدولية نقدم تهانينا للسودان بخصوص تسوية الديون

بعث الممثل الاعلى للاتحاد الاوربي السيد جوزيف بوريل ومفوض الشراكات الدولية السيدة جوتا أوربيلينن بتهانيهما للسودان بمناسبة تسوية المتأخرات المستحقة على السودان للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) التابعة لللبنك الدولي.

وقال بيان صادر عن الاتحاد الاوربي ان الخطوة تدعم جهود الحكومة الانتقالية السودانية على استقرار الاقتصاد وتعزز الحكومة وتحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية لمواطنيها

وبذلك، يقترب السودان خطوة من تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي والمضي قدمًا في تخفيف عبء الديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

اشاد الاتحاد الأوروبي بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم القرض التجسيري المطلوب لتسهيل عملية تصفية المتأخرات، مشيرا إلى مواصلة الاتحاد الأوربي

بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، دعم الحكومة الانتقالية السودانية في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.

اشاد الاتحاد الأوروبي بدور الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم القرض التجسيري المطلوب لتسهيل عملية تصفية المتأخرات، مشيرا إلى مواصلة الاتحاد الأوربي

بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، دعم الحكومة الانتقالية السودانية في جهودها الإصلاحية لتحقيق النمو المستدام والازدهار على المدى الطويل.

حمدوك

وقال حمدوك مسبقا بسدادنا اليوم لمتأخرات السودان لدى البنك الدولي، نكون قد بدأنا إزالة عبء الديون الخارجية عن كاهل بلادنا، مع حصولنا على مِنَح بقيمة 215 مليون دولار للميزانية

و420 مليون دولار لمشروع #ثمرات، وفتح تمويل مشروعات الحكومة التنموية بمنحة بملياري دولار على عامين.

هذا تتويج لمسار صعب ومؤلم صبر فيه شعبنا، أدى لانتصارات حقيقية منها رفع إسمنا من قائمة رُعاة الإرهاب وتوحيد واستقرار سعر الصرف، في سبيل التأسيس لاقتصاد تنموي

يستفيد منه كل مواطناتنا ومواطنينا، فالمشروع الوطني الذي نعمل له يرتكز على الاستقرار والازدهار الاقتصادي كما يرتكز على التوافق السياسي.

الشُكر لشعبنا ولشعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ولشركائنا الدوليين في طريق إنجاح #النموذج_السوداني في الانتقال نحو الديموقراطية والسلام والتنمية.