المطرب مروان بابلو يتصدر التريند بعد طرح ألبومه الجديد

طرح مطرب الراب الشاب مروان بابلو، ألبومه الجديد عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.الذي ضم 5 أغاني، بينها نسخة جديدة من أغنيته “غابة” التي في 25 فبراير الماضي وحققت حتى الآن أكثر من 12 مليون مشاهدة.

وضم الألبوم الجديد 4 أغاني جديدة، هم: “دون، كنترول، الحب فين، وأتاري”، وكان بابلو قد فاجئ الجمهور بعودته للغناء بعد أن أعلن اعتزاله “الراب” في مارس 2020. وفقا لموقع البيان.

أعلن مغني الراب السعودي، و مشهور مواقع التواصل الإجتماعي، ​عبد العزيز الدليجان​ المعروف بـ”​دايلر​” عن خبر خطوبته، وسط تكتم عن هوية العروس

حيث نشر دايلر، صورة في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، تضمنت يده ويد حبيبته بمحابس الخطوبة، وعلق عليها قائلاً: “الله يكتب الخير”، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات بين رواد مواقع التواصل حول هوية العروس، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

يذكر أنه في وقت سابق، كان قد أمر القضاء الإماراتي في دبي، بحبس مغني الراب الخليجي “الدايلر”، لمدة 6 أشهر، وذلك بتهمة حيازة المخدرات، والدايلر يعتبر من اشهر مغني الراب في الشرق الأوسط.

ووجهت المحكمة الجنائية للمغني تهمت زراعة نبات” القنب” الذي يستخلص منه مخدر الحشيش، عقب أن عثرت السلطات الإماراتية على ثلاث نبتات خضراء اللون بلوزة المغني، وجهاز يستخدم في الزراعة.

كما ضبط السلطات الإماراتية كمية من مخدر الحشيش بلوزة الديلر، وتم اتهام “المغني” ايضا بتسهيل تعاطي المخدرات لمراهقة أحيلت إلى محكمة الأحداث.

والقت السلطات القبض على شاب آخر وفتاتان كانوا برفقته عند تفتيش الشقه، كما وعثر تحت الطاولة على لفافة ورقية تحوي مادة التبغ مخلوطة بمخدر الحشيش، وعلبة بلاستيكية بها كيس به كمية أخرى، وكيس ثالث في الثلاج.

كما وتم العثور على جهاز كهربائي ضوئي يستخدم لزراعة نبات القنب الهندي الذي يستخلص منه الحشيش، وثلاث شتلات من القنب زرعت داخل مسكنه.

الجدير بالذكر ان الدايلر تجاوز لتوه الثامنة عشرة من عمره، وهو يعيش حياة الرفاهية رغم حداثة سنة، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر، أعلنت دولة الإمارات أنها قررت فتح باب التجنيس لفئات محددة من الأجانب .

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