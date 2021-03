شركة بترول “أدنوك” تطلق رسميا تداول عقود”خام مربان” الاجلة

حضر الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في الإمارات، الاثنين، إطلاق شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و”بورصة إنتركونتيننتال” رسميا التداول العالمي لخام دولة الإمارات “مربان”، كعقود آجلة في “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” الجديدة.

حيث نوه الشيخ محمد بن زايد بإطلاق التداول العالمي لخام دولة الإمارات “مربان”، قائلا: “إن هذا القرار التاريخي يندرج ضمن استراتيجية دولة الإمارات ورؤية القيادة الرشيدة التي تهدف إلى تعزيز رصيد الإنجازات الاقتصادية وترسيخ المكانة المشرّفة للإمارات وصدارتها على خارطة التنافسية العالمية، ودعما لدورها الرائد دوليا في سوق النفط، موردا أساسيا، بما يضمن مواصلة النجاحات التنموية المتميزة”.

مؤكدا أن “الدولة حريصة على مواكبة متغيّرات ومستجدات قطاعات الطاقة، استنادا إلى خطط تستشرف المستقبل، كفيلة بتحقيق الازدهار والتقدم وتنمية الثروات الوطنية، خدمةً لأبناء الإمارات وفتح آفاق واعدة أمامهم”.

كما وثمّن “جهود شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومساعيها الدائمة إلى طرح مشاريع ومبادرات نوعية، تشكّل رافدا وداعما مركزيا للاقتصاد الوطني”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

ومن طرفه أفاد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها: “يسرنا أن نحتفي اليوم مع بورصة إنتركونتيننتال وشركائنا بإطلاق بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة وبدء تداول العقود الآجلة لخام (مربان) بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد عليه لا سيما في الأسواق الآسيوية. ويمثل هذا الإنجاز لحظة تاريخية لدولة الإمارات ولإمارة أبوظبي ولأدنوك، وهو يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي وجّهت بهذه الخطوة المهمة لتعزيز حضور خام مربان في الأسواق العالمية وإتاحة تداوله بحرية وتوفيره بشكل أكبر للمشترين والمتداولين”.

تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية

أضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، قائلا “سيسهم إطلاق العقود الآجلة لخام مربان في تعزيز تنافسيته وجاذبيته كخامٍ مميز في الأسواق العالمية، بما يمكّن عملاءنا والأطراف الأخرى المشاركة في السوق من تسعير وإدارة وتداول مشترياتهم من خام مربان بشكل أفضل”.

وتابع قوله “يعتبر مربان من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه الثابتة والمستقرة، وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج والامتيازات طويلة المدى. نحن على ثقة بأن تحول مربان إلى سلعة عالمية متداولة بشكل حر سوف يزيد من جاذبيته للأطراف المشاركة في الأسواق، وكذلك في تحقيق قيمة أكبر لأدنوك وشركائها، كما يعزز هذا الإنجاز التاريخي والاستراتيجي مكانة دولة الإمارات وأبوظبي مركزا عالميا رائدا للطاقة، ويؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه أدنوك كمحفز ومساهم أساسي في تمكين الطموحات الاقتصادية لدولة الإمارات”.

وكانت “أدنوك” قد أعلنت في وقت سابق من هذا الشهر عن بدء التداول الحر لخامات “مربان” و”زاكوم العلوي” و”داس” و”أم لولو” اعتبارا من شهر يونيو، مما يساهم في زيادة جاذبية هذه الخامات للعملاء والمشترين حول العالم.

كما أنه من المقرر أن يتم تداول عقود خام “مربان” الآجلة في “بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة” كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة FOB ، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات، حيث يعادل كل عقد آجل 1000 برميل من خام “مربان”.

وتصل السعة الإنتاجية لخام “مربان”، الذي يعد الخام الرئيسي لشركة “أدنوك”، إلى أكثر من مليوني برميل يوميا، وهو يساهم بنحو 50 في المئة من إجمالي إنتاج الإمارات حاليا مع خطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى أكثر من 2.5 مليون برميل يوميا مع حلول عام 2030، وذلك تماشيا مع هدف “أدنوك” زيادة السعة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول هذا التاريخ.

