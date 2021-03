النقل السورية : رحلة جوية أسبوعية بين دمشق وموسكو

أعلنت وزارة النقل السورية اليوم الثلاثاء عن البدء برحلة جوية أسبوعياً بين دمشق وموسكو “ذهب وإياب” على الخطوط الجوية السورية، من السبت القادم.

وجاء إعلان وزارة النقل السورية بحسب الوكالة السورية للانباء سانا أن الرحلة الاسبوعية ستبدأ بتاريخ الثالث من نيسان السبت القادم.

وقد بيّن المهندس لؤي الحسن مدير الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السورية أنّ الوزارة حددت الساعة الثالثة من يوم السبت لموعد إطلاق الطائرة من مطار دمشق الدولي.

وستصل إلى مطار فنكوفا في روسيا عند الساعة الثامنة وثلث مساءً ، لكي تعود من موسكو عند التاسعة والثلث مساءً وتصل إلى دمشق عند فجر اليوم التالي.

وأكّد المهندس الحسن على تواجد المسافرين قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات لتسهيل حركة المسافرين.

روسيا تستأنف حركة الطيران مع سوريا

وقد أعطت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الإذن لاستئناف الرحلات الجوية المدنية مع ست دول جديدة من بينها سوريا، بعد أن تم تعليقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وأعلنت اللجنة في بيان أصدرته يوم الخميس 25 آذار، عن بدء استئناف روسيا للرحلات الجوية اعتبارا من 1 أبريل القادم مع كل من ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا.

وبحسب تقرير اللجنة، اجتمعت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا مع مقر العمليات الجوية، وأكدت خلال الاجتماع أنه: “بناءً على نتائج المناقشة، مع مراعاة الوضع الوبائي في كل دولة بالاتفاق مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة مع فنزويلا اعتبارًا من 1 أبريل 2021 (موسكو – كاراكاس مرتين في الأسبوع)، وسوريا (موسكو – دمشق مرة في الأسبوع)، وطاجيكستان (موسكو – دوشانبي مرة واحدة في الأسبوع)، وأوزبكستان (موسكو – طشقند مرة واحدة في الأسبوع) وسريلانكا (موسكو – كولومبو مرة واحدة في الأسبوع)”.

