الإمارات العربية تدعم الشعب السوري بـ 30 مليون دولار

تعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم 30 مليون دولار أمريكي لدعم الشعب السوري من خلال الجهود الرامية لرفع المعاناة عنه بتوفير التمويل للأنشطة الإنسانية.

وجاء التعهد الإماراتي اليوم الثلاثاء ضمن أعمال مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” الذي انعقد في بروكسل عن طريق الاتصال المرئي وبرعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحسب وكالة سبوتنيك.

وقال خليفة شاهين وزير الدولة وممثل الإمارات العربية في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” أن الإمارات تؤمن بالحل السياسي كمخرج للأزمة السورية.

وأشار شاهين إلى دعم بلاده الكامل لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها لسوريا غير بيدرسون وإلى الجهود الدولية الهادفة لتحقيق السلام بناء على قرار مجلس الأمن 2254 ومؤتمر جنيف.

وجدد وزير دولة الإمارات العربية المتحدة على رفض بلاده للتدخلات الأجنبية في الشأن السوري، وأهمية الدور العربي الفعّال.

وقال شاهين أن بلاده تحتضن على أرضها أكثر من 130 ألف سوري منذ بداية الأزمة في سوريا.

وأعتبر الوزير أن الإمارات حافظت على موقفها طوال السنوات الماضية على بدعم الشعب السوري وتقديم المساعدات للسوريين في الداخل وفي الدول المجاورة.

وأضاف في حديثه ضمن المؤتمر أن بلاده قدمت أكثر من 1.11 مليار دولار على شكل مساعدات للسوريين في سوريا ولبنان والأردن والعراق واليونان.

وينعقد مؤتمر المانحين يومي الإثنين والثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة المجتمع الدولي، في بروكسل بهدف جمع التمويل اللازم للأنشطة الإنسانية المقدمة لأكثر من 11 مليون سوري بحاجة لمساعدات.

وفي يوليو عام 2020، عُقد مؤتمر بروكسل الرابع تحت شعار ” دعم مستقبل سوريا المنطقة” بهدف تقديم ما مجموعه 6.9 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين.

وكان المفوض الأوروبي قد قال بإن الحاجة للمساعدات الإنسانية حول العالم ازدادت بسبب جائحة كورونا بشكل كبير في الأونة الأخيرة، مؤكداً أن إجمالي المساعدات التي تعهد بها الأطراف المشاركة لدعم اللاجئين السوريين، بلغت نحو 6.9 مليارات يورو، أي ما يعادل 7.7 مليارات دولار.

وأعرب عن بالغ امتنانه جراء حجم التعهدات التي سوف تقوم الدول بتطبيقها لدعم السوريين.

