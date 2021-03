“الدلتا الجديدة”.. خطة مصر الجديدة للقطاع الزراعي

تستعد الحكومة المصرية للنهوض بقطاع الزراعة عبر خطوات ومشاريع عملاقة، تطمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي وتصدير الفائض للخارج، ومن ضمنها مشروع “الدلتا الجديدة”.

وقد استعرض الرئيس المصري عبد الفناح السيسي المشروع القومي “الدلتا الجديدة” بمساحة مليون فدان خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكذا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد اطلع على التفاصيل ذات الصلة بالدراسات التي تم إجراءها من قبل الفرق البحثية بالجهات المتخصصة، من وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والجهات الأكاديمية، على مساحات الأراضي بالساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة، والتي أثبتت جاهزية تلك الأراضي للاستصلاح الزراعي، وذلك في إطار المشروع القومي العملاق “الدلتا الجديدة” بمساحة مليون فدان زراعي، والذي يضم في نطاقه مشروع “مستقبل مصر ” للإنتاج الزراعي.

وفي هذا الإطار وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في تنفيذ المشروع مع دمج مراحل التنفيذ في مرحلة واحدة، وضغط الجدول الزمني، وذلك لتعزيز استراتيجية الدولة في مجال تكوين وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة تتسم بنظم إدارية حديثة، وتضم مجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة.

ومن جهة ثانية تم استعراض مخططات البنية التحتية والتجهيزات التي ستشرف على تنفيذها الهيئة الهندسية، بما فيها الطرق والخدمات ومحطات الصرف وإمدادات الكهرباء وكذا المسارات المائية لنقل مياه الري.

حيث أضاف المتحدث الرسمي أن السيد القصير وزير الزراعة عرض كذلك رؤية الوزارة للسبل الكفيلة لحماية الأمن الغذائي ودعم القطاع الزراعي، والتي ترتكز بالأساس على مبدأ الأمن الغذائي النسبي وإنتاج المواد الغذائية محليا، وذلك توفيرا لتكلفة استيرادها من الخارج، وكذلك الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجها الدولة، فضلا عن جهود الوزارة في تقليل الفجوات الغذائية، وكذلك برنامج الوزارة الخاص بالزراعات التعاقدية.

