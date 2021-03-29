الاجتماع الثلاثي.. بدأ على مستوى وزراء خارجية العراق والأردن ومصر

بعد تأجيل القمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن بسبب الظروف الصعبة التي مرَّت بها مصر، تقرر اليوم عقد اجتماع ثلاثي على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث في العاصمة العراقية بغداد.

المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، كشف عن استقبال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم، كلاً من نظيريه الأردني أيمن الصفدي والمصري سامح شكري، لعقد الاجتماع الثلاثي تمهيداً لاجتماع رؤساء الدول.

إذ قال الصحاف: “آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية وستمهد لاجتماع الملك الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

وأوضح الصحاف بحسب سبوتنيك عن الأهداف التي ترمي إليها الدول الثلاث من الاجتماع الثلاثي لمواكبة مشروع المشرق الجديد وآلية التنسيق الثلاثي، قائلا إن: “مشروع المشرق الجديد يهدف لإعادة موضعة دور العراق ضمن نسق التفاعلات “الإقليمية والدولية في إطار وعي المصالح الوطنية السيادية العراقية.

وعلَّق نائب رئيس تحرير “الأهرام” العزب الطيب طاهر، على مشروع المشرق الجديد قائلاً: “إن الاجتماعات التي تجري بين الدول الثلاث استعدادا للقمة المنتظرة، تشير إلى أنه يجري التحضير لمشروعات الاتفاقيات وتوحيد الرؤي حول العديد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالمشرق الجديد والذي يهدف لبناء منظومة تنموية وتكاملية بين الدول الثلاث من خلال توظيف إمكاناتها”.

وفي السياق، كانت قد صرَّحت وزارة الخارجية العراقية، في 26 مارس الجاري، عبر تويتر عن قرارها تأجيل القمة الثلاثية المنوي عقدها بين كل من العراق ومصر والأردن، بسبب حادثة قطاري سوهاج.

وجاء في بيان الخارجية العراقية تم نشره عبر حسابها على تويتر: “نتيجةً للحادث المؤسِف الذي ألمَّ بالأشقاء في جمهوريّة مصر العربية، إثر تصادمِ قطارين في محافظة سوهاج والذي أودى بحياة العديد من المواطنين، وإصابة أعداد أخرى منهم. وإذ نُجدّدُ التعازي لحكومةِ جمهورية مصر العربيّة وشعبها، بهذا المصاب الأليم”.

وتابع البيان: “نُشيرُ إلى أنَّ اجتماع ثلاثي كان من المُؤَمَّلِ أن يُعقَد بين السادة وزراء الخارجيّة في هذه الدول، وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيريه، وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة أيمن الصفدي ووزير خارجيّة جمهوريّة مصر العربيّة سامح شكري،”.

وختمت وزارة الخارجية العراقية بيانها بالإعلان عن التأجيل قائلة: “لذا نعلن تأجيل الإجتماع بمستوييه الوزاري وكذلك على مستوى القادة. ونُؤكّد أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الإجتماعات بوقتٍ قريب”.

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