يواصل الموزع الموسيقى عمرو إسماعيل، وضع اللمسات الأخيرة على الموسيقى التصويرية الخاصة بمسلسل “ضل راجل” للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

حيث يضع عمرو إسماعيل الموسيقى بمشاركة مهندس صوت جورج يعقوب، ومن المقرر أن تكون الموسيقى جاهزة خلال أيام قبل بدء عرض أولى الحلقات.

مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغني، ونرمين الفقي، ورنا رئيس، وأميرة العايدي، وأحمد حلاوة، وإنعام سالوسة وعدد آخر من الفنانين.

وكان آخر أعمال ياسر جلال مسلسل “الفتوة” في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته مي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، ورياض الخولى وليلى أحمد زاهر وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

على صعيد آخر، حلت مؤخرًا النجمة نرمين الفقي ، ضيفة في برنامج “معكم” للاعلامية منى الشاذلى، على قناة Cbc، وتحدثت خلال الحلقة عن كواليس يومها قائلة: “أنا بيتوتية وبحب البيت جدا وبعشق الجيم ومدمنة رياضة، ولكن بسب فترة كورونا تخنت لإنى كنت 66 كيلو ودلوقتى بقى 72 كيلو وده مينفعش على طول 168 سم”.

وأضافت نرمين الفقي : “أنا عندى 48 سنة وفاضلى سنتين وأبقى 50 سنة وربنا يدينى الصحة وأكلمهم، وأنا مش بيفرق معايا الكلام ده والأهم إن ربنا يكرمنى ويكون شكلى لطيف قدام الناس، وأنا مش بعمل عمليات تجمل لأن أنا ممثلة مش طالعة موديل وهحتاج تعابير وشى ولازم أكون مقنعة”.

وتابعت الفقي : “أنا صريحة ولكن زمان كنت (مدب)، وحاليا أكثر هدوءا ولازم أفهم الأول وأستوعب عشان متحطش في مشاكل كتير، يمكن اللى خلانى كدة إنى كل مراحل حياتى مكنتش سهلة من الطفولة وحتى لما كبرت، المواقف قوتنى وخليتنى أفهم أكتر”.

وعن أعمالها الجديدة قالت الفقي : “أشارك في رمضان بمسلسل (ضل راجل) وبجد أنا تعبت أوى فيه بسبب كم الشجن والوجع والألم والطبيعية والتلقائية اللى مكتوب بيها السيناريو، وأنا كلمت المؤلف أحمد عبد الفتاح وقلتله بجد أنا تعبت وبقيت مرعوبة وحاسة إنى مش عارفة أعمل حاجة، بس هايكون دور مختلف تماما بجد والناس هتتفاجئ”.

The post عمرو إسماعيل يضع اللمسات الأخيرة لموسيقى مسلسل “ضل راجل” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ