الجيش الوطني :“عملية نوعية” ضد قسد في ريف حلب

تحدث مسؤول إعلامي في ميليشا “الوطني” في سوريا أن قوات الجيش الوطني قامت بعملية نوعية ضد مقاتلي قسد في محور مرعناز بريف حلب شمال سوريا.

وقال رأفت جنيد مسؤول وحدة الإعلام الحربي في قسم التوجيه المعنوي بحسب شبكة عنب بلدي أن عشرة عناصر من قوات قسد قد قتلوا في عملية إغارة على محور جنوب مدينة اعزاز بريف حلب.

وقد نُفذت عملية الإغارة بمشاركة مكونات ميليشا الوطني وبتخطيط مسبق بحسب تصريح المسؤول الإعلامي جنيد.

ورُصدت العملية الواقعة في مدينة إعزاز من قبل طيران الاستطلاع التابع للجيش الوطني بحسب شبكة أخبار عنب بلدي.

وتحدث إعلامي من الفيلق الثالث لذات الشبكة الإخبارية مشيراً إلى أن العملية جاءت كرد على الاستهدافات المتكررة من قبل قسد على المناطق التي يسيطر عليها ميليشا الوطني.

وأشار سراج الدين عمر الإعلامي في الفيلق الثالث أن عنصران من الجيش الوطني قد قتلا أثناء العملية على عناصر قسد.

ولم يصدر أي تعليق من قبل قوات سوريا الديمقراطية على الأحداث الجارية أو الاشتباكات بين الطرفين.

وقد زادت تواتر الأحداث على خطوط التماس الفاصلة بين المناطق التي تسيطر عليها قسد ومناطق قوات الوطني “الجيش الحر سابقاً”.

ولم يصدر تعليق من “قسد” حول العملية حتى اللحظة، وقد كان “الجيش الوطني” و”قسد” قد أجريا في السبت الماضي، عملية لتبادل الجثث وبوساطة روسية في شمال الرقة، بريف بلدة عين عيسى و بحضور من الصليب الأحمر والشرطة العسكرية الروسية.

وذكر مصادر محلية في سوريا أن عملية تبادل الجثث هي لثلاث عناصر من “الوطني”، مقابل سبعة جثث من عناصر “قسد”.

وأعلنت “قسد”، في حينها على مقتل سبعة من عناصرها في عين عيسى.

