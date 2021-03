السعودية .. ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا

أحبطت الجمارك السعودية الإثنين، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، حيث بلغت أكثر من مليون و300 قرص من الكبتاجون قادمة من تركيا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، في بيان اليوم الإثنين، إن “الجمارك السعودية في ميناء جدة الإسلامي تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت 1.323.000 حبة، عثر عليها مخبأة داخل إرسالية وردت للجمرك”.

وقال محمد النعيم وهو وكيل الهيئة العامة للجمارك للشؤون الأمنية، إنه “وردت للجمرك إرسالية (ملبوسات) عبارة عن (فراء) مشحونة من ميناء اسكندرون بتركيا، وعند خضوعها للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر أجهزة الفحص بالأشعة عُثر على تلك الكمية الكبيرة من حبوب الكبتاجون، كانت مُخبأةً بطريقة فنية داخل تجاويف (الفراء)، بحيث جرى إخفاء حبوب الكبتاجون داخلها ومن ثم إعادة حياكتها”.

وأضاف، إنه “بعد إحباط محاولة التهريب تمت عملية التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضبط مستقبلي الكمية داخل المملكة وبفضل من الله تم ضبطهم وعددهم شخصان”.

يأتي هذا بعد أيام قليلة على إحباط تهربي 11 مليون قرص كانت داخلة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وكشف المتحدث الرسمي باسم مديرية مكافحة المخدرات السعودية، محمد النجيدي، في 24 مارس/ آذار الجاري، عن عملية نوعية تمكنت من خلالها المديرية من إحباط تهريب 11 مليون قرص مخدر.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” قال النجيدي في بيان له إن “العملية أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها 10.948 مليون قرص أمفيتامين” .

كما أضاف أنه “تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريب الأقراص المخدرة إلى المملكة، وهم 3 مقيمين من الجنسية التركية، ونازح، ومواطن حيث تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة” .

وفي 13 مارس الحالي، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية عن إحباط محاولة تهريب مليونين و500 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة.

حيث قال، النجيدي إن “المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة وترويجها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك السعودية، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب مليونين وخمس مائة ألف قرص إمفيتامين “.

وتابع أن “الحبوب المخدرة كانت مخبأة داخل شاحنة نقل خرسانة جاهزة، والقبض على المتورطين فيها أحدهما مقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية الأردنية”

