برشلونة ويوفنتوس على وشك اتمام صفقة تبادلية الصيف القادم

زعمت تقارير صحفية إيطالية، أن برشلونة ويوفنتوس قد يدخلان في مفاوضات، من أجل إجراء صفقة تبادلية جديدة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأبرم برشلونة ويوفنتوس، صفقة تبادلية في الصيف الماضي، انتقل بمقتضاها ميرالم بيانيتش إلى البارسا، مقابل رحيل آرثر ميلو إلى اليوفي.

وبحسب صحيفة “توتو سبورت”، فإن باولو ديبالا نجم يوفنتوس، لم يجدد عقده مع اليوفي، ومن المقرر أن ينتهي عقده الحالي في صيف 2022.

وأضافت أن برشلونة يعيش وضعًا مماثلًا مع الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي.

ويمكن ليوفنتوس وبرشلونة، إجراء صفقة تبادلية، بحيث ينتقل باولو ديبالا إلى البارسا مقابل انضمام عثمان ديمبلي للبيانكونيري، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن يوفنتوس رفض رفع عرضه لبقاء ديبالا، مما يعني أن اليوفي يخاطر برحيل اللاعب مجانًا في الفترة المقبلة.

على صعيد آخر، ناقش المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسييداد.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: “أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج”.

وأكمل: “من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس”.

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا”.

وحول مستقبله الشخصي: “لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم”.

واستمر: “نلعب مع سوسييداد للمرة الثالثة هذا العام، فريق قوي، من الأفضل في الليجا، واللقاءان السابقان كانا حافلان بالأحداث، لن يتم إراحة ميسي ودي يونج، إذا تحصلا على إنذار سيدخل غيرهما”.

وواصل الهولندي: “لا أريد الحديث عن الثنائية، قبل قليل كان الحديث أن الفريق سيء، هذه الأمور تتغير سريعاً، المهم الإبقاء على الفارق مع أتلتيكو وتعويض ما فات”.

