هيفا وهبي تنشر فيديو لها وهي ترقص مع أصدقائها

ظهرت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي في فيديو أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ظهورها وهي ترقص مع أصدقائها بوزن زائد.

وكانت قد صورت هيفا وهبي الفيديو عبر تطبيق “تيك توك”، مستخدمة خاصية تُظهرهم بوزن زائد، بحسب أوقات الشام.

لاقى الفيديو الذي نشرته هيفا وهبي اهتمام الكثير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن إعجابهم بطرافة هيفا وعفويتها وروحها المرحة.

أحد الحسابات على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أعاد نشر فيديو رقص هيفا وهبي مع أصدقائها، وحصد أكثر من 65 ألف مشاهدة خلال ساعات قليلة من إعادة نشره.

وفي سياق آخر، لاقت صور الإعلامية السورية، رولا منصور، ضجة كبيرة وردود أفعال متفاوتة، من جلسة تصوير جديدة لها تظهر فيها بشبه كبير للفنانة اللبنانية هيفا.

واعتمدت رولا أسلوب هيفاء في الصور، من خلال ارتداء ملابس مشابهة لستايل هيفا، وتسريحة شعر هيفا، وأيضاً طريقة الوقوف أمام الكاميرا، مما عرضها للعديد من الانتقادات.

وبدورها هيفا، هاجمت الإعلامية رولا منصور، في وقت سابق، وعدَّت القضية ضريبة نجاح، وقالت أن منصور تحاول تقليدها.

أما رولا منصور، فقد عبَّرت عن سعادتها بالشبه الكبير، وخاصة عندما تتهافت المارة لإيقافها في الشارع، بسبب خلطهم بينها وبين الفنانة وهبي.

وعلى صعيد آخر، إحتفلت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، بعيد ميلادها الذي صادف يوم الأربعاء 10 مارس/آذار، حيث تلقّت مفاجأة إستثنائية، من شقيقتها ​علياء يموت.

ونشرت هيفاء، مقطع فيديو، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، الهدية التي قدمتها شقيقتها، وهي عبارة عن لوحة رسمت عليها صورتها ودون إسمها عليها، على الرمال في أحد الشواطئ بمدينة دبي.

وعلّقت هيفاء علي الفيديو قائلة: “ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي.. هدية من اطيب واحن اخت بالعالم بحبك كتير اختي”.

كما شاركت هيفاء متابعيها، مقاطع فيديو من الإحتفال البسيط الذي أعدته، بإحضار قطعة من الحلوى زَيّنت بشمعة، وتم تزيين المكان بالبالونات الملونة، وكمية كبيرة من الورود الحمراء، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار الفن.

احتلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أكثر المواضيع بحثا على موقع غوغل في مصر “تريند غوغل”، بعد نشرها شكرا خاصا للقضاء المصري عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور حكم قضائي لصالحها ضد مدير أعمالها السابق، بالسجن 5 سنوات بتهمة النصب.

