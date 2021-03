روسيا تحذر من تردي الوضع الإنساني في سوريا

أكد سيرغي فيرشينين نائب وزير الخارجية الروسي أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق.

وقال الدبلوماسي خلال اجتماع عبر الفيديو عقده مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا: “من المفارقة أن التدهور الجسيم لمعيشة سكان سوريا يتم رصده على مدى السنة الأخيرة حصرًا، بعد أن تراجع مستوى العنف على الأرض بشكل ملحوظ”، حسبما أفاد موقع قناة (روسيا اليوم).

ومضى في القول: “من الملفت للنظر أيضًا أن الوضع الأكثر تأزمًا تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال وشمال شرق سوريا، التي تقع المسؤولية عنها على كاهل الدول التي تحتلها والسلطات المحلية”.

وتابع فيرشينين أن المناطق التي تقع تحت سيادة الحكومة الشرعية السورية تواجه تمييزًا في الحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغاضى عن تداعيات عقوباتها ضد دمشق على الوضع الإنساني في سوريا.

وحول الوضع في محافظة إدلب قال نائب وزير الخارجية الروسي إن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى سكانها المدنيين هناك بل ينتهي بها المطاف في أيدي الإرهابيين.

في سياق متصل، أعلنت وزارة النقل السورية بوقت سابق عن البدء برحلة جوية أسبوعياً بين دمشق وموسكو “ذهب وإياب” على الخطوط الجوية السورية، من السبت القادم.

وجاء إعلان وزارة النقل السورية بحسب الوكالة السورية للانباء سانا أن الرحلة الاسبوعية ستبدأ بتاريخ الثالث من نيسان السبت القادم.

وقد بيّن المهندس لؤي الحسن مدير الشؤون التجارية في الخطوط الجوية السورية أنّ الوزارة حددت الساعة الثالثة من يوم السبت لموعد إطلاق الطائرة من مطار دمشق الدولي.

وستصل إلى مطار فنكوفا في روسيا عند الساعة الثامنة وثلث مساءً ، لكي تعود من موسكو عند التاسعة والثلث مساءً وتصل إلى دمشق عند فجر اليوم التالي.

وأكّد المهندس الحسن على تواجد المسافرين قبل موعد الإقلاع بثلاث ساعات لتسهيل حركة المسافرين.

وقد أعطت لجنة مكافحة انتشار فيروس كورونا في روسيا الإذن لاستئناف الرحلات الجوية المدنية مع ست دول جديدة من بينها سوريا، بعد أن تم تعليقها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم.

