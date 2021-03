الملك سلمان يأمر بتزويد الأردن باحتياجات الأوكسجين الطبي

أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك السعودية، المعنيين في المللكة بسد النقص الحاد لدى الأردن من الأوكسجين الطبي.

إذ وجه الملك سلمان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتزويد وزارة الصحة الأردنية من الأكسجين الطبي ومستلزماته وذلك للمساهمة في مواجهة جائحة كورونا “كوفيد – 19″، بحسب رؤيا نيوز.

وبناء على ما سبق سيعمل المركز على دعم وزارة الصحة الأردنية بالأكسجين السائل وأسطوانات ومنظمات الأكسجين، كما سيزودها بالمضخات الوريدية الرقمية والأجهزة والمستلزمات ذات الصلة.

وتندرج أوامر الملك سلمان ضمن مقتضيات العلاقات المتينة بين السعودية والأردن والدور الأخوي والإنساني الذي تعتمده المملكة السعودية تجاه الدول الشقيقة والصديقة.

يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة نسَّق منذ بدء الأزمة مع وزارة الصحة الأردنية لتفنيد الاحتياجات اللازمة التي يمكن للسعودية المساهمة في توفيرها من أجل تخفيف الأزمة في إمدادات الأكسجين بالأردن.

وكان قد تلقى سلمان بن عبد العزيز ملك السعودية، في 8 يناير الفائت، في نيوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأعلن عن تلقي ملك السعودية للقاح وزير الصحة السعودي، الذي قال: “اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصاً منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه – حفظه الله – هي تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج”.

وبدوره ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تلقى في أواخر ديسمبر الفائت، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد.

تلقي ملك السعودية وولي العهد السعودي للقاح ضد فيروس كورونا، يأتي في ضمن الخطة الوطنية للقاح “كوفيد-19″، التي تقودها وزارة الصحة السعودية في البلاد.

الملك سلمان بن عبد العزيز يتصدر التريند

تصدر هاشتاج سلامتك_يا_أبو فهد موقع تويتر لأكثر من 24 ساعة بعد أن أعلن الديوان الملكي دخول ملك السعودية إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآلاف المغردين السعوديين والخليجيين والعرب بدعوات الشفاء العاجل للملك وأن يحفظه للبلاد والعباد.

أكدت عدد من المصادر الطبية المختلفة بأن الملك قد دخل إلى المستشفى بسبب التهاب في المرارة فقط وأن الفحوصات الطبية قد أكدت سلامة حالته الصحية وأن الشائعات التي يتم تداولها تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد.

كشفت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية بأن الملك يتقدم بالشكر والعرفان لكل من سأل عنه وعن حالته الصحية و للاطمئنان عليها، مؤكدا بأنه يتمتع بالصحة الجيدة والعافية وأنه يتابع مهامه من مقره في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

