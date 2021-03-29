إصابات عديدة إثر اندلاع حريق ضخم في مصفاة للنفط بإندونيسيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم، اندلاع حريق ضخم في واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد.

وقالت الهيئة إن الحريق نتجت عنه إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح خطيرة، و15 شخصا بجروح طفيفة، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن 3 أشخاص مفقودين.

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