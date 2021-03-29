ليبيا نيوز

إصابات عديدة إثر اندلاع حريق ضخم في مصفاة للنفط بإندونيسيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت هيئة إدارة الكوارث الإندونيسية اليوم، اندلاع حريق ضخم في واحدة من أكبر مصافي النفط في البلاد.

وقالت الهيئة إن الحريق نتجت عنه إصابة ما لا يقل عن 5 أشخاص بجروح خطيرة، و15 شخصا بجروح طفيفة، فيما تواصل السلطات عمليات البحث عن 3 أشخاص مفقودين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك