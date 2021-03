فيرشينين: المتشددين يمنعون المدنيين من مغادرة إدلب عبر الممرات الإنسانية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين اليوم، إن المتشددين في محافظة إدلب شمال سوريا، يمنعون المدنيين من مغادرة المدينة عبر الممرات الإنسانية.

وخلال اجتماع عبر (الإنترنت) عقده مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، وسيستمر لغاية غداً الثلاثاء، لمناقشة الوضع الإنساني في سوريا، قال فيرشينين: إن “المتشددين يعرقلون الخروج الحر للسكان المدنيين من إدلب عبر ممرات إنسانية تم فتحها خصيصاً بمساعدة الجيش الروسي“.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي، إن ” المساعدات لا تصل إلى المستفيدين، بل تستقر في أيدي الإرهابيين الذين يفرضون الجزية على الإمدادات الإنسانية ويقمعون السكان المدنيين بوحشية”.

وتابع فيرشينين، قائلاً: “في الواقع، يستخدم المسلحون المدنيين السوريين المسالمين كرهائن لتلقي الدعم الإنساني من خلال آلية غامضة، وهي الأمم المتحدة. غير قادر على السيطرة بسبب عدم الوصول إلى شمال غرب سوريا”، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وذكر فيرشينين، حادثة حصلت في قرية (رامي) في 11 مارس الجاري، كمثال بسيط لما يحدث، “عندما أخذ مسلحون، عند تقديم مساعدات إنسانية، طعاماً من المدنيين، مما أدى إلى اشتباك مسلح أسفر عن مقتل 10 أشخاص”.

ولفت فيرشينين، إلى أنه لا يمكن إرسال القافلة الإنسانية المشتركة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر العربي السوري المتفق عليها في أبريل 2020، حيث قال: “من إحاطة إلى إحاطة، نسمع تفسيرات غامضة حول ضرورة الحصول على موافقة جهات معينة في إدلب على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة، وأن منطقة خفض التصعيد في إدلب تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام وحراس الدين، (المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا) سوف يتضح أكثر نوع هذه الجهة”.

وحول الأوضاع الإنسانية في سوريا، أكد نائب وزير الخارجية الروسي أن تدهور الوضع الإنساني في سوريا يتم رصده فقط، في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.

وقال الدبلوماسي الروسي: إنه “من المفارقة أن التدهور الجسيم لمعيشة سكان سوريا يتم رصده على مدى السنة الأخيرة حصراً، بعد أن تراجع مستوى العنف على الأرض بشكل ملحوظ”.

ومضى في القول: “من الملفت للنظر أيصاً أن الوضع الأكثر تأزماً تشهده المناطق غير الخاضعة لسيطرة دمشق في شمال غرب وشمال وشمال شرق سوريا، التي تقع المسؤولية عنها على كاهل الدول التي تحتلها والسلطات المحلية”.

وأردف فيرشينين قائلاً: إن المناطق التي تقع تحت سيادة الحكومة الشرعية السورية تواجه تمييزًا في الحصول على المساعدات الإنسانية، مضيفًا أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية تتغاضى عن تداعيات عقوباتها ضد دمشق على الوضع الإنساني في سوريا.

