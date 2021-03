غاريث بيل يدافع عن اتهامات خداعه لجمهور توتنهام

أكد غاريث بيل، خططه للعودة لريال مدريد بعد انتهاء فترة إعارته إلى توتنهام، مقللًا من التكهنات بشأن عدم احترام النادي الانجليزي.

وأدهش اللاعب الويلزي، الكثيرين الأسبوع الماضي، حين استبعد فرصة البقاء في ناديه اللندني لفترة أطول، والذي عاد إليه في سبتمبر على سبيل الإعارة.

واتهم بعض المشجعين، بيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي باستغلال توتنهام لرفع لياقته في عام بطولة أوروبا، بعد أن خرج من حسابات ريال مدريد الذي يرتبط معه بعقد حتى 2022.

وقال غاريث بيل من معسكر ويلز اليوم الإثنين قبل استضافة جمهورية التشيك في تصفيات كأس العالم “من الناحية القانونية، يجب أن أعود إلى ريال مدريد في الموسم المقبل بالتأكيد، ولا أعتقد أنني قللت من احترام أحد، فهذا ما يجب أن أفعله قانونيا”.

وأضاف “ريال مدريد يمتلكني حتى الآن كما اتفقت مع توتنهام على إعارة حتى نهاية الموسم، وبعدها سأعود وهذه هي الخطة حتى الآن”، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ونوه “سبب مغادرتي مدريد، أنني أردت لعب مباريات والاستمتاع بكرة القدم، وفي الصيف سأعود إلى الميرنجي، وبعدها سأجتمع مع وكيلي ونقرر”.

وأحرز غاريث بيل 10 أهداف في 25 مباراة بجميع المسابقات منذ إعارته إلى توتنهام، وأظهر في الفترة الأخيرة لمحات من مستواه المعهود بعد أن تعثر بسبب ضعف اللياقة في البداية.

وأشار بيل إلى أن الأولوية الآن لمساعدة ويلز في التأهل لكأس العالم، وإنهاء الموسم بقوة مع توتنهام.

وخلال فترة تواجده الحالية، كلف بيل توتنهام حتى الآن 8,45 مليون جنيه إسترليني لأجره، وهذا الرقم سيواصل الزيادة حتى نهاية فترة إعارته في شهر يونيو المقبل.

ولم يصنع بيل سوى هدفين في الدوري، وبشكل عام آخر مرة صنع فيها الويلزي 10 أهداف على الأقل في موسم واحد بالدوري، كان في موسم (2015- 2016).

وفي 10 لقاءات خاضها أوروبيا، سجل بيل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا، ومن بينها هدفين سجلهما في شباك فولسبرجر.

كما شارك بيل في مباراتين في كأس الاتحاد الإنجليزي، وسجل خلالهما أمام ستوك سيتي، وشارك في مباراة واحدة في كأس الرابطة.

ويتقاضى بيل 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، يتحمل ريال مدريد نصف هذا الأجر أسبوعيًا، وهذا يعني أن كل هدف سجله بيل يبلغ قيمته بالنسبة لتوتنهام 1,69 مليون جنيه إسترليني.

