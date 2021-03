سوريا.. تخفيض كمية تعبئة البنزين للسيارات في دمشق

خفضت لجنة المحروقات في دمشق اليوم، كميات البنزين للسيارات الخاصة والعامة بنسبة 50%، وذلك بعد انخفاض طلبات المحروقات الواردة الى المحافظة.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أحمد نابلسي في تصريح لوكالة “سانا“، انه تم تخفيض تعبئة البنزين لتصبح 20 ليتراً كل 7 أيام للسيارات السياحية الخاصة، و20 ليتراً كل 4 أيام للسيارات العامة (التاكسي) و20 ليتراً للسيارات العاملة على الخطوط الخارجية لبنان والأردن كل 4 أيام.

كما أوضح أنه سيتم إيقاف تزويد الميكروباصات “السرافيس” بكميات المازوت المخصصة لها كل يوم جمعة حتى إشعار آخر .

يذكر انه تم اتخاذ قرار مماثل بالنسبة لمحافظة طرطوس، يوم الاحد، حيث تم تخفيض تعبئة شريحة البنزين، بما يتناسب مع الكميات المتوافرة.

وفي السياق، أصدرت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، قبل يومين، بيانا أشارت فيه الى تأثر البلاد وانخفاض توريدات النفط نتيجة تعطل حركة الملاحة في السويس.

وقالت الوزارة في بيانها أن توقف عمل القناة أدى الى تأخير وصول ناقلة كانت تحمل نفطا ومشتقات نفطية للبلد، وأنها ستقوم بترشيد توزيع المشتقات النفطية المتوفرة، بانتظار عودة حركة السفن إلى طبيعتها عبر قناة السويس والتي قد تستغرق زمنا غير معلوم بعد، وضمانا لاستمرار تأمين الخدمات الأساسية للسوريين من (أفران ومشافي ومحطات مياه ومراكز اتصالات ومؤسسات حيوية أخرى) فإن وزارة النفط تقوم حاليا بترشيد توزيع الكميات المتوفرة من المشتقات النفطية (مازوت – بنزين) بما يضمن توفرها حيويا لأطول زمن ممكن”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بررت وزارة النفط السورية والثروة المعدنية بلسان الوزير قرار رفع سعر البنزين و الغاز المنزلي بسبب الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية وارتفاع سعر النفط عالميا.

وتابعت وزارة النفط السورية أن ارتفاع تكاليف استيراد المشتقات النفطية على سورية بزيادة 30% عن السعر العالمي وذلك بسبب الاضطرار للحماية ولعدة اساليب للالتفاف على الحصار المفروض .

ووعد خطاب المواطنين بتوفر المادة ب أقرب فرصة ممكنة .

يشار إلى أن البنزين على البطاقة أصبح شريحة واحدة فقط بسعر 750 ل.س ل اللتر الواحد و الكمية المسموح تعبئتها شهرياً 200 لتر

