قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين الفصائل الموالية لأنقرة والقوات الكردية شمالي حلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 3 من الفصائل الموالية لأنقرة بينهم اثنين من حركة احرار الشام الإسلامية، جراء اشتباكات مع القوات الكردية على محور مرعناز بريف حلب الشمالي.

ونفذت الفصائل هجومها خلال الساعات الفائتة بإسناد من القوات التركية، كما أصيب اثنين من قوات النظام بسقوط قذيفة على نقطة لهم في منطقة الاشتباك.

على صعيد متصل تتواصل عمليات القصف الصاروخي المتبادل بين القوات الكردية والفصائل جنوب مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، إذ قامت الفصائل بإغلاق طريق اعزاز-عفرين بسبب الاستهدافات المتبادلة.

وكان المرصد السوري بعد منتصف ليل الأحد-الاثنين، قال إن الفصائل الموالية لأنقرة شنت هجوماً على مواقع للقوات الكردية في محور مرعناز بريف حلب الشمالي، بإسناد من القوات التركية.

ودرات اشتباكات عنيفة بين الطرفين، ترافقت مع قصف مكثف واستهدفات متبادلة، ومعلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية بين الجانبين، على صعيد متصل جرى استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين الفصال والقوات الكردية جنوب مدينة اعزاز أيضاً، دون أنباء عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري يوم أمس، قصفًا مدفعيًا نفذته القواعد التركية المنتشرة في ريف حلب الشمالي، استهدف قُرى شعالة وزويان وتل مضيق الخاضعة لسيطرة القوات الكردية، ضمن مناطق “الشهباء” في ريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.