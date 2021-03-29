وزيرا خارجية الأردن ومصر يصلان بغداد تمهيداً للقمة الثلاثية

يعقد وزراء خارجية العراق ومصر والأردن اجتماعاً تحضيرياً للقمة الثلاثية المزمع عقدها في بغداد.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد وصل إلى العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الاثنين، وذلك بالتزامن مع وصول نظيره المصري سامح شكري، ضمن زيارة رسمية تمهيداً للقمة الثلاثية المرتقبة في بغداد، والتي تجمع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وكانت وزارة الخارجية أعلنت، الجمعة الماضي، تأجيل الاجتماع الوزاري الثلاثي، فيما أشارت إلى أن المشاورات بين وزراء خارجية الدول الثلاث قد بدأت لتحديد موعدٍ جديد لعقد الاجتماعات في وقتٍ قريب، وجاء التأجيل بسبب حادثة تصادم القطارين بقرية الصوامع في محافظة سوهاج أقصى الجنوب المصري، والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى.

ووفقاً لبيان أصدره المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف؛ فإن “وزير الخارجيّة فؤاد حسين استقبل وزير خارجيّة الأردن أيمن الصفديّ في مطار بغداد الدولي”.

وفي بيان ثانٍ، أكد الصحاف أن “حسين استقبل أيضاً وزير الخارجية المصري سامح شكري في المطار”، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة، إذ تنتشر قوات من الجيش والشرطة على طول طريق مطار بغداد الدولي، وفي محيط المنطقة الخضراء الحكومية المحصنة التي ستجرى فيها أعمال القمة، كما انتشرت قوات عراقية في أحياء الكرادة والجادرية والحارثية والسعدون والباب الشرقي، القريبة من المنطقة الخضراء.

وفي الثلاثاء الماضي، أكد رئيس الوزراء العراقي قرب انعقاد قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن في بغداد، استكمالاً للجهود التي تبذلها الدول الثلاث لتطوير العلاقات فيما بينها.

وفي أغسطس/آب 2020، شارك الكاظمي في قمة ثلاثية عقدت بالعاصمة الأردنية عمّان، جمعته بالرئيس المصري وملك الأردن، تناولت آخر المستجدات في المنطقة والتعاون بين الدول الثلاث. وركزت القمة على “توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدان الثلاثة، بما يحقق مصالحها المشتركة، ويخدم القضايا العربية”. كذلك بحثت آخر المستجدات في المنطقة، وسبل تعزيز مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن ومصر والعراق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.