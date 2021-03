تعويم سفينة “إيفر غيفن” العالقة واستئناف حركة الملاحة بقناة السويس

تمت بنجاح عصر اليوم الاثنين عملية تعويم السفينة الجانحة منذ أسبوع في قناة السويس، وتم استئناف حركة الملاحة في الممر الملاحي الدولى الذي أدى إغلاقه إلى خسائر بمليارات الدولارات.

حيث أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في بيان “استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكانياتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات إيفر غيفن” (Ever Given)، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة المشغلة للسفينة نجاح إعادة تعويمها بقناة السويس.

وعلى الإثر، تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية. وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت في وقت سابق بعد تعويم جزئي للسفينة، ثم عادت للانتعاش عندما قالت شركة الإنقاذ إن خبراء الإنقاذ قالوا إن المرحلة الأخيرة ستكون “الأصعب”.

لكن بعد ساعات فقط، أعلن عن تعويم السفينة بالكامل، وتراجعت أسعار النفط، في وقت يُرتقب فيه اجتماع لمنتجي منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” (OPEC) الخميس.

كما نشرت الصفحة الرسمية لهيئة قناة السويس بثًا مباشرا لتحريك السفينة البنمية الجانحة في القناة.

زصرح التلفزيون المصري إن “السفينة البنمية تسير بمحركاتها بسرعة 1.5 عقدة وبتوجيه من قاطرات قناة السويس”.

وقبل دقائق من إعلان ربيع تعويم السفينة وعودة الملاحة في الممر المائي الدولي، أظهرت مواقع تتبّع السفينة وقد عادت إلى الوضع العرضي في القناة.

وأوضح مصدر في قناة السويس طلب عدم ذكر اسمه أن “رياحا شديدة هبت أثناء مناورات التعويم فأعادت السفينة إلى وضع عرضي داخل القناة إلا أن القاطرات تمكنت من ضبط وضعها مجددا ثم تعويمها بالكامل وإعادتها إلى مسارها الصحيح مرة أخرى”.

وأعلن ربيع صباحا أن عملية التعويم نجحت في “تعديل مسار السفينة بنسبة 80% وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلا من 4 أمتار”.

وعلى الفور، أشاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ”نجاح” العملية الجارية لإنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، في تغريدة على تويتر.

وبدوره كتب الرئيس المصري السيسي “نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة بقناة السويس رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كل جانب”.

