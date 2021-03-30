مجلس شركاء الانتقالية في السودان يرحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الحكومة والحركة الشعبية

رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ بين الحكومة، و”الحركة الشعبية – شمال” بقيادة عبد العزيز الحلو، واعتبره خطوة إيجابية في اتجاه المرحلة الثانية من السلام، والتي وضعت إطارا مهما لإكمال السلام.

تصريحات مريم المهدي:

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية – في تصريح صحفي عقب اجتماع المجلس برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أكد أهمية الاستفادة من الدروس المستخلصة من اتفاق جوبا لسلام السودان، لافتة إلى أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الاتفاق بما يجعل السلام شاملا، وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.

وأضافت الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن مجلس الشركاء تلقى تقريرا حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الحدود مع إثيوبيا، كما حيا المجلس منتخب السودان لكرة القدم “صقور الجديان”، لتأهله لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، وتمنى له مزيدا من الانتصارات.

وأوضحت الناطق الرسمي باسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية، أن اجتماع المجلس شارك فيه كافة ممثلي الأطراف، مع غياب بعض الأعضاء الذين أصابهم وباء كورونا “كوفيد 19″، والذي بات يضع البلاد في ظروف بالغة الشدة.

وأوضحت أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل محاربة الوباء، وفي مقدمتها الجيش الأبيض (الأطباء)، الذي يبذل أفراده

اعلان المبادئ بين ترحيب ورفض:

ويتضمن الاتفاق الحكم الذاتي للأقاليم السودانية في إطار نظام فدرالي، وإنشاء جيش قومي موحد يعكس التنوع السوداني.

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بالسودان “يونيتامس”، فولكر بيرتس، في تغريدة على تويتر “مبارك للسودان إعلان المبادئ، إنها خطوة مهمة نحو سلام شامل في السودان”. بدوره، أكد حزب الأمة القومي (أبرز أحزاب قوى إعلان الحرية والتغيير) في بيان، أن “إعلان المبادئ يمثل خطوة إيجابية مهمة لاستكمال مطلوبات السلام ووقف الحرب وتحقيق الأمن والاستقرار”.

في المقابل، قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض في السودان عبدالوهاب سعد وفي تعليق على اتفاق المبادئ، إن البرهان لا يملك تفويضا من الشعب السوداني لفصل الدين عن الدولة وإن على الجميع احترام المؤسسية والخيار الديمقراطي في اتخاذ مثل هذه القرارات مهما كانت نتائجه.

كما رفض منبر السلام العادل بالسودان الاتفاق، وقال الطيب مصطفى رئيس المنبر للجزيرة، إن إعلان المبادئ الموقع يكرس للعلمانية ويتجاوز الوثيقة الدستورية. وأضاف مصطفى أن السودان يعيش في ظل انقلاب عسكري كامل الدسم يفعل قائده ما يريد.