منصة مجابهة (كورونا) تطالب بإغلاق المدارس والجامعات بعد تزايد الإصابات

طالبت منصة مجابهة كورونا، وهي عبارة عن جماعة ضغط، بإغلاق المدارس والجامعات بعد تزايد الإصابات بالفيروس وطالبت باعتماد نظام المناوبة في المؤسسات العامة والخاصة ومنع التجمعات للحد من تفشي لافت للجائحة في موجتها الثالثة.

بيان منصة كورونا:

وقالت المنصة، في بيان، تلقته سودان تربيون، الإثنين: “نطالب بإغلاق الصالات والمدارس والجامعات والمساجد والمطاعم ومنع التجمعات”. ودعت إلى إتباع نظام التناوب في العمل في المؤسسات العامة والخاصة، كما نادت بضرورة الزام جميع السكان بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية.

وناشد البيان وزير الصحة بالحرص على الظهور الإعلامي اليومي لبث المعلومات ورفع درجة الاحساس العام بخطورة الجائحة.

وطالبت المنصة وزارة الصحة بالعمل على تأهيل جميع المرافق الصحية والاهتمام بالكادر الصحي ودعم فرق العلاج المنزلي. وقالت إنها “لاحظت أن وسائل التواصل الاجتماعي تضج برسائل البحث عن أسّرة بالمستشفيات، إضافة إلى الدواء على مدار الساعة، وذلك في ظل تزايد مضطرد للوفيات”.

الموجة الثالثة في السودان:

بدأت الموجة الثالثة من الفايروس المستجد تنتشر في السودان الذي فرض على المواطنين ارتداء الكمامة في وسائل المواصلات العامة والمؤسسات.

وتسببت الجائحة في غياب بعض أعضاء مجلس شركاء حكم الانتقال عن اجتماع انعقد ليل الإثنين. وقالت المتحدثة باسم المجلس، مريم المهدي: “إن الاجتماع شهد غياب بعض الأعضاء الذين أصابهم وباء كورونا”. وأكدت مريم أن جميع مؤسسات الدولة تبذل جهود مقدرة في التصدي للجائحة.

وقال عضو المجلس السيادي الانتقالي ورئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان صديق تاور، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوضع الصحي بسبب جائحة كورونا غير مطمئن ومقلق جراء تزايد لافت للإصابات والوفيات. وأكد تاور أن عدد الإصابات بلغ في ولاية الخرطوم أمس الأحد 250 حالة إصابة، وأول أمس السبت 200 إصابة مقارنة بحالات الإصابة قبل نحو أسبوعين، حيث كانت الإصابات في حدود 30 حالة في اليوم، ما يشير إلى ارتفاع معدلات الإصابة.

وتعمل وزارة الصحة على تطعيم الكوادر الصحية والأشخاص الذين هم فوق سن الستين بلقاحات فايروس كورونا، بعدد من المراكز في العاصمة الخرطوم أعلنتها يوم الإثنين. وتم الأعلان عن هذه المراكز رسميا كما تم تداولها بكثافة في وسائط التواصل الاجتماعي.