بالصور..الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية

قامت الحكومة الكويتية، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتأدية اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقا للمادة 91 من الدستور.

وتقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة إلى الحكومة الكويتية قائلا: “نهنئ السادة الوزراء، ونتمنى لهم كل التوفيق”.

الجدير بالذكر المادة 91 تقضي بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

هذا وتمنى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد صباح اليوم ان تشهد جلسة مجلس النواب التي ستعقد اليوم الثلاثاء تعاونا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

طالب أمير الكويت بضرورة :” إعطاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومته الفرصة الزمنية الكافية لممارسة المسؤوليات، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها”.

واكد الاحمد على:” الحاجة الماسة للتعاون البناء بين السلطتين ووضع المصلحة العليا للوطن فوق أي اعتبار”.

وداعا إلى “احترام القضاء لاسيما أحكام المحكمة الدستورية والالتزام بأحكام الدستور، خصوصا المادة الخمسين منه، المتعلقة بالفصل بين السلطات”.

كما وأعرب الأمير عن:” ثقته بأبنائه النواب، وبحرصهم على تجاوز هذه المرحلة بحكمة ووعي، ليتسنى توجيه كل الجهود والطاقات لتحقيق كل ما ينشده الوطن والمواطنون من نمو وتقدم وازدهار”.

وقبل يومين، أصدر 6 أعضاء في مجلس الأمة الكويتي بيانا برلمانيا، أعلنوا فيه مقاطعة جلسة القسم للحكومة الجديدة وعدم تمكينها من أدائه.

ذكرت ذلك صحيفة “الوطن” الكويتية، مشيرة إلى أن بدر زايد الداهوم، عضو مجلس الأمة، أكد مقاطعة الكتلة جلسة قسم الحكومة كاملة وعدم تمكينها من القسم، مضيفا: “ندعو الشعب الكويتي لمراقبة ومحاسبة المقصرين أيا كانوا”.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيان مجلس الأمة الكويتي أوضح أن المسؤولية الملقاة على عاتق النواب في ظل احتقان سياسي تعيشه البلاد يستوجب تحقيق أهم مبدأ دستوري وهو أن السيادة للأمة مصدر السلطات جميعا، مضيفا: “رئيس الوزراء استمر بتحالفه مع رئيس مجلس الأمة باستخدام أدواتهم المشروعة وغير المشروعة في عرقلة الجهود الحقيقية للإصلاح”.

ولفتت الصحيفة إلى قول عضو الكتلة مهلهل المضف، ‏إنه يعلن عدم تمكين الحكومة من أداء القسم، مؤكد أنه لا مجال للمجاملات على حساب الوطن، على حد تعبيره.

The post بالصور..الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ