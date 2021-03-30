تفجير يستهدف إمدادات للتحالف الدولي جنوبي العراق

استهدف تفجير وقع صباح اليوم الثلاثاء، رتلا تابعا لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقالت وسائل إعلام، بينها قناة “العربية”، ووكالة “شفق نيوز” العراقية إن التفجير وقع على الطريق الدولي السريع غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني لم تسمه أن التفجير تم باستخدام عبوة ناسفة استهدفت الرتل وهو عبارة عن دعم لوجستي لقوات التحالف الدولي.

وحتى الآن لم يتضح حجم الأضرار التي خلفها التفجير، فيما لم يصدر عن قوات التحالف أو السلطات العراقية أي تعقيب رسمي.

وبين الحين والآخر، تتعرض الأرتال التابعة للتحالف الدولي في بغداد والمحافظات إلى هجمات بعبوات ناسفة، كما تزايدت خلال الآونة الأخيرة عمليات القصف الصاروخي على السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية في البلاد.

وتطالب قوى سياسية وفصائل عراقية مسلحة الولايات المتحدة بالإسراع في سحب جنودها من البلاد، البالغ عددهم 2500 جندي من أصل 3 آلاف جندي من قوات التحالف الدولي التي تنتشر في العراق ضمن الحرب على تنظيم “داعش” الإرهابي

ولم يصدر عن السلطات العراقية بيان بشأن الهجوم، ولم تعلن أي من الفصائل المسلحة مسؤوليتها عنه حتى الساعة 30: 7 (ت.غ).

ويعد هذا الهجوم هو الـ42 من نوعه خلال نحو 3 أشهر ضد قوات التحالف حيث وقعت أغلبها وسط وجنوبي العراق.

وتتهم واشنطن، قائدة التحالف، فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، وأخرى تستهدف سفارتها وقواعد عسكرية ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي، لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي