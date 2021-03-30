الكرملين: لن يسمح أحد لأميركا بالتحدث مع روسيا من موقع قوة

قال الكرملين، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمنى بـ”صدق” الصحة الجيدة لنظيره الأميركي جو بايدن، رداً على تصريحات الأخير التي وصفها بـ”المهينة”، مشيراً إلى أن موسكو “لن تسمح” للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى بـ”التحدث معها من موقع القوة”.

وكان بايدن قال لـ”شبكة “إيه.بي.سي نيوز” إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “قاتل”، و”سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية”، التي فاز فيها أمام الرئيس السابق دونالد ترمب.

وأضاف دميتري بيسكوف، الناطق باسم الكرملين في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” الروسية إن تصريحات بايدن كانت “مهينة وغير مسبوقة على الإطلاق”، مضيفاً: “مع ذلك، استجاب بوتين متمنياً لبايدن صحة جيدة، وكان صادقاً في ذلك تماماً”.

وتابع: “من وجهة نظرنا، فإن أهم شيء حالياً هو منع تدهور العلاقات الثنائية أكثر “. وعلّق حول على دعوة بوتين لإجراء محادثات عامة عبر الإنترنت مع بايدن: “نحتاج إلى إعادة العلاقات إلى مسارها الصحيح، ولهذا السبب يجب البدء بالتحدث مع بعضنا البعض”.

ولفت بيسكوف في الوقت ذاته إلى أن روسيا “لن تسمح للولايات المتحدة أو أي دولة أخرى، بالتحدث معها من موقع القوة”.

وتابع: “الأميركيون يرددون عبارة (سنتحدث مع الجميع من موقع القوة)، لن تسمح القيادة الروسية للأميركيين أو أي شخص آخر بالتحدث إلينا بهذه الطريقة”، وحول ما إذا كان من الممكن قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، أشار بيسكوف إلى أنه “لا يريد التحدث عن سيناريوهات متطرفة”.

وفي ما يتعلق بدعوة السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إلى موسكو لـ “تقييم العلاقات”، أشار بيسكوف إلى أن “الأمر يتعلق بمراجعة العلاقات الروسية الأميركية في ظل الإدارة الجديدة”.

ووفقاً لبيسكوف، “لا تزال هناك قضايا يمكن للدولتين مناقشتها، بما في قضايا الاستقرار الاستراتيجي، والحد من التسلح، والجهود المبذولة لحل النزاعات الإقليمية ،وخصوصاً الاتفاق النووي الإيراني”.