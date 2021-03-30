مريم الصادق مجلس الشركاء امن على أهمية الدروس المستفادة من السلام

رحب مجلس شركاء الفترة الانتقالية في إجتماعه بالقصر الجمهوري باسم المتحدث الرسمي مريم الصادق و برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتوقيع إتفاق إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الإنتقالية

والحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو ، وإعتبره خطوة إيجابية في إتجاه المرحلة الثانية من السلام والتي وضعت إطاراََ مهماََ لإكمال السلام .

وقالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، الناطق الرسمي بإسم المجلس، في تصريح صحفي تابعه المراسل إن مجلس شركاء الفترة الإنتقالية، أمن على أهمية الإستفادة من الدروس المستفادة من إتفاق جوبا لسلام السودان

مبينة أن بعض الأعضاء أبدوا ملاحظات ستسهم في تطوير الإتفاق بما يجعل السلام شاملاََ، وأكد المجلس ضرورة الإسراع في تكوين لجان وآليات التفاوض.

المبادرة

وأضافت مريم ،أن مجلس الشركاء تلقى تنويراََ حول المبادرة المقترحة من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حول الحدود مع الجارة إثيوبيا، كما حيا المجلس صقور الجديان لتأهلهم لنهائيات كأس الأمم الإفريقية ،وتمنى لهم مزيداََ من الانتصارات .

وأوضحت الناطق الرسمي بإسم مجلس شركاء الفترة الانتقالية أن إلاجتماع الذي عقد اليوم شارك فيه كافة ممثلي الأطراف مع غياب بعض الأعضاء بسبب أصابتهم بكوفيد-19 والذي بات يضع البلاد

والعباد في ظروف بالغة الشدة، مبينة أن كل أجهزة الدولة تعمل من أجل محاربة الوباء وفي مقدمتها جيش البلاد الأبيض الذي يبذل افراده جهودا مقدرة في التصدي لجائحة كورونا

بعد أن بدأت حملات التطعيم التي تشرف عليها وزارة الصحة بمجهودات من عدد من المبادرات الوطنية والدولية ومن الأصدقاء والأشقاء الذين عملوا علي توفير هذه اللقاحات وتمني المجلس عاجل الشفاء لكل المرضى، وناشد المواطنين بضرورة الإلتزام بإجراءات الاحترازات الصحية .