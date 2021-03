إثيوبيا تُبلغ واشنطن بقراراها الحاسم حول سد النهضة

قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا أبلغت المبعوث الأميركي لدولة السودان “دونالث بوث”، بأنها ماضية في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وأوضح مفتي خلال مؤتمر صحفي، أن وزير خارجية إثيوبيا، دمقي مكونين، أجرى محادثات وصفها بالناجحة مع المبعوث البريطاني للسودان، بحسب “سكاي نيوز”.

حيث أنها تناولت فرص مساهمة الولايات المتحدة في الدفع بعملية التفاوض حول سد النهضة.

هذا وقد أوضح مكونين للمبعوث الأميركي بأن بلاده في حاجة للاستفادة من مواردها للتنمية، كما أوضح له أن أكثر من 60 في المئة من الإثيوبيين محرومين من الكهرباء.

وبحسب حديث مفتي فإن مكونين أكد بدونالث بوث، التزام إثيوبيا بالقوانين الدولية المنظمة للأنهار العابرة، وعدم إلحاق الضرر بدول المصب.

فيما شدد مفتي على حد قوله “حل الخلافات يجب أن يكون بالمفاوضات، وأي تغيير في آليات المفاوضات يجب أن يكون حسب إعلان المبادئ”.

وفي سياق متصل، تم الاتفاق أمس الثلاثاء على تدشين لجنة لمخاطبة الرأي العام الداخلي والخارجي بشأن السد وذلك بعد انعقاد جلسة مغلقة بين أعلى مجلس للإعلام بمصر، وفريق التفاوض بشأن سد النهضة الإثيوبي.

ووفق بيان للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، فقد عقد المجلس جلسة مغلقة بحضور كبار الصحفيين والإعلاميين إضافة إلى الفريق التفاوضي المصري ووزير الري محمد عبد العاطي، حول تطورات قضية مياه النيل وسد النهضة.

حيث لفث البيان إلى أن وزير الري الذي يرأس الفريق الفني التفاوضي عبر عن أسفه لما وصفه بالمماطلة في عملية التفاوض ومحاولات إهدار الوقت من جانب إثيوبيا التي توشك على بدء الملء الثاني لبحيرة السد، رغم الاعتراضات المتواصلة من جانب مصر والسودان.

كما قرر المجتمعون الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة للاتصال والمتابعة الإعلامية لملف المياه وسد النهضة من الوزارة والمجلس، وتهدف هذه اللجنة إلى التوعية بقضية المياه وترشيد الاستهلاك وعرض عدالة الموقف المصري في قضية سد النهضة ومخاطبة الرأي العام داخلياً وخارجياً.

وتزامن الإعلان عن تشكيل اللجنة مع تصدر وسم يحمل اسم سد النهضة المرتبة الأولى بالوسوم الأكثر تداولا في موقع تويتر بمصر، وتغريدات يناقش أغلبها إعلان إثيوبيا الجديد بشأن التمسك بالملء الثاني للسد، ومخاوف المصريين من إتمام ذلك.

