بالأرقام..ارتفاع كبير في أسعار السيارات بالخرطوم خلال اليوم

شهدت أسعار شراء وبيع السيارات في الخرطوم، ارتفاع كبير،

كما واعزا اصحاب معرض سيارات بام درمان ان الارتفاع الاسعار ووجود اكتر من سعر خلال اليوم يرجع إلى تباين الدرهم الامارتي وقلة توفره بالمصارف بالاضافة إلى زيادة الدولار الجمركي.



وبحسب صحيفة الانتباهه فقد ارتفعت أسعار السيارات على النحو التالي:” سجل سعر لاندركوزر موديل ٢١ (33 ) مليون جنيهاً ، موديل ١٥ (17 ) مليون جنيهاً ، فيما بلغ سعر البرادو زعفران موديل ٢١ (29 ) مليون جنيهاً ، بينما سجل سعر توسان موديل ٢١ (11 ) مليون جنيهاً، موديل ٢٠ (10.5 ) مليون جنيهاً، وسجل سعر موديل ١٦ (7.7 ) مليون جنيهاً”.

واما اسعار البكاسي موديل ٢١ (17 ) مليون جنيهاً،موديل ١٨ (12 ) مليون جنيهاً ، وسجل موديل ١٩ (13.5 ) مليون جنيهاً ، وبلغ موديل ٢٠ (15.5 ) مليون جنيها.



يذكر أن اكتر السيارات طلباً هي :”كوريلا موديل ٢٠١٥ والبكاسي بجميع موديلاتها “.

كما وسجل سعر اكسنت دبدوب موديل ٢٠٠٨ (2.5 ) مليون جنيهاً، وبلغ سعر موديل ٢٠١٠ (3 )مليون جنيهاً، فيما بلغ سعر اكسنت مضلع موديل ١٨ (4 ) مليون جنيهاً، وسجل سعر المورنيغ موديل ١٦ (2.5 ) مليون جنيهاً، وبلغ سعر كيا موديل١٥ (2.7 ) مليون جنيهاً، بينما بلغ سعر كوريلا موديل ١٥ (6.2 ) مليون جنيهاً، فيما سجل سعر الشريحة موديل ١٨ (8) مليون جنيهاً.

هذا ويشهد سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، استقراراً في السوق الموازي في تعاملات اليوم الأربعاء.

حيث استقر سعر صرف الدولار عند 382 جنيهاً، وفقاً لحديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ”.

فيما ارتفع سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي بصورة طفيفة وبلغ 380.74130 جنيهاً للدولار الواحد.

فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 102 جنيهاً في الموازي، و101.5626 في البنك.

أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر صرفه 103 في السوق الموازي، و103.6811 في البنك المركزي.

وفي سياق آخر، أصدر صندوق النقد والبنك الدولي ومقره واشنطن، بيانا مشتركاً جاء فيه أن تسديد السودان متأخرات مستحقةعليه للبنك الدولي سيمكن السودان من “إعادة مشاركته الكاملة مع مجموعة البنك الدولي بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الانقطاع”.

وأوضح البيان المشترك أن تسديد الديونمن شأنه أن يمهد الطريق أمام البلاد للوصول إلى ما يقرب من 2 مليار دولار من منح المؤسسة الدولية للتنمية للحد من الفقر وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المستدام، حسبما أفاد موقع (السودان الآن).

