سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم الثلاثاء

واصل سعر الدولار والعملات الاجنبية استقرارها مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021، لدى تعاملات السوق الموازية السودانية “السوداء”.

ووفق وسائل إعلام محلية، لم يشهد سعر الدولار تغيرا، محافظا على سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية “السوداء” عند 382 جنيها.

فيما زاد الدولار في البنك المركزي السوداني، ليبلغ 380.74 جنيه للشراء و382.6 جنيه للبيع.

وأكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

كما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية “السوداء” عند 454 جنيها. وبلغ سعر اليورو لدي المركزي السوداني 447.82 جنيه للشراء، و450.06 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الجنيه الإسترليني في تعاملات السوق الموازية عند 523 جنيها. وسجل الجنيه الإسترليني لدى البنوك 524.36 جنيه للشراء

و526.99 جنيه للبيع واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية “السوداء” مسجلا 102 جنيه، وفي البنوك بلغ 101.61 جنيه للشراء، و102.12 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى السوق الموازية 103 جنيهات وفي البنوك 103.70 جنيه للشراء، و104.22 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الكويتي في بنوك السودان 1257.49 جنيه للشراء، و1263.77 جنيه للبيع، حسب موقع المركزي السوداني

برنامج

“ثمرات” الإصلاح.. 390 مليون دولار من البنك الدولي للأسر السودانية مباشرة وقال عثمان ديون، مدير البنك الدولي للسودان، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل

وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات أبدت شركات سعودية كبرى الرغبة في الاستثمار بقطاع النفط السوداني ، الذي طرح مؤخرا 26 موقعا للاستثمار.

وقال سفير المملكة في الخرطوم علي بن حسن جعفر خلال اللقاء مع وزير النفط والتعدين السوداني جادين علي عبيد، إن بلاده ترغب في التعاون مع السودان في مشروعات الطاقة والنفط وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وأكد مسؤول بالبنك الدولي أن البنك سيبدأ قريبا في عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، كفرض تجسيري للسودان إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.