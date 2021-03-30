وزير الداخلية في الفاشر للاطلاع على الموقف الأمني والترتيب لحماية المدنيين

وصل ظهر اليوم الى الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور الفريق شرطة عز الدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية على رأس وفد اتحادي رفيع.

وكان في استقبالهم بمطار الفاشر الدولي والي الولاية محمد حسن عربي وأعضاء حكومة ولجنة أمن الولاية ورئيس وأعضاء اللجنة الولائية لحماية المدنيين وعدد من القيادات الشرطية في الولاية.

ويتضمن برنامج زيارة الوزير والوفد المرافق إلى الفاشر عقد اجتماع مع لجنة أمن الولاية للاطلاع على الموقف الأمني، كما سيعقد اجتماعا مع اللجنة العليا لحماية المدنيين

لبحث خطط عملها والتحديات التي تواجهها في أعقاب خروج بعثة اليوناميد، إضافة إلى عقد لقاء جامع مع الإدارات الأهلية في الولاية.

وتجيء زيارة الوفد الاتحادي للولاية بعد الزيارة التي قام بها رئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “اليونيتامس” فولكر بيرتس و الذي كان قد تلقى تنويرا مفصلا من لجنة حماية المدنيين حول تدابيرها وخطط عملها في مجال حماية المدنيين.

وتشير الانباء إلى أن مدينة الفاشر بدأت تشهد تراجعا ملحوظا هذه الأيام في الاستقرار الامني بسبب تجدد نشاط العصابات المسلحة والتي كان آخرها مساء أمس عندما أودت بحياة المواطن عباس حسين آدم الحاج بحي الدرجة الأولى غرب الفاشر.

جنوب دارفور

وفي ذات السياق أكد والي جنوب دارفور موسى مهدي إسحق إلتزام حكومته بحماية المدنيين والنازحين واللاجئين بواسطة القوات المشتركة.

جاء ذلك لدى لقائه الممثل الخاص للأمم المتحدة رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس بحضور أمين عام الحكومة حامد محمد التجاني هنون ومفوض العون الانساني وعدد من وكالات الأمم المتحدة.

وبحث اللقاء الترتيبات المتعلقة بعمل اليونيتامس بالولاية إلى جانب مناقشة السبل الكفيلة لمعالجة قضايا النازحين واللاجئين بمعسكرات النزوح وقرى العودة الطوعية بالولاية.

ودعا رئيس بعثة اليونيتامس فولكر بيرتس حكومة الولاية الى التعاون مع البعثة من أجل مباشرة مهامها بصورة ترضي المدنيين في السودان

وتجيء زيارة الوفد الاتحادي بقيادة وزير الداخلية اليوم بعد الزيارة التي قام بها رئيس البعثة الأممية المتكاملة لمساعدة الانتقال في السودان “اليونيتامس”

فولكر بيرتس و الذي كان قد تلقى تنويرا مفصلا من لجنة حماية المدنيين حول تدابيرها وخطط عملها في مجال حماية المدنيين.