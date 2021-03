السعودية تحظر استخدام لقب “خادمة” مع العاملات المنزليات

أصدرت المملكة العربية السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، قرار يتم بموجبة حظر إستخدام بعض الألقاب داخل المملكة، فيما يخص العمالة الوافدة

حيث أصدرت وزارة التجارة السعودية، قرار تعلن فيه حظر استخدام لقب “خادمة” مع العاملات المنزليات، وذلك حفاظا على كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية.

كما تضمن بيان الوزارة، حظر ألقاب أخرى مثل “البيع والشراء والتنازل” عند التعامل مع العمالة المنزلية، وحظر إستخدام الصور الشخصية أو بطاقات الهوية أو الإقامة أو البيانات الشخصية للعمالة الوافدة أو المنزلية.

وشدد البيان، علي ألا يتضمن أي إعلان لتحميل العامل أي تكاليف مالية، مقابل نقل الخدمة في أي حال من الأحوال، وضرورة أخد موافقة العامل قبل نقل الخدمة.

كما أشار البيان، إلي عدم تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.

في وقت سابق، كانت قد أطلقت المملكة العربية السعودية، مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تعني إلغاء نظام الكفيل المعمول به منذ عقود في المملكة ، ودخل حيز التنفيذ مارس الجاري، بهدف دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل في السعودية، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، وبرعاية ولي العهد السعودي، أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف برنامج “صنع في السعودية”.

ويهدف البرنامج إلة تنمية القدرات الصناعية في البلاد، وذلك بالرجوع لدراسات لتجارية بعض الدول التي حققت نجاحات في تطوير القطاع الصناعي .

وقال وزير الصناعة في المملكة السعودية: “إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم كان مشروعا وطنيا طموحًا تظافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية، بمشيئة الله، أحد الركائز الرئيسة لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز”، وذلك نقلاً عن سبوتنيك.

وفي الشأن السعودي، تنطلق رحلات قطار الحرمين السريع، مرة أخرى ابتداءً من الأربعاء القادم 31 مارس بواقع 24 إلى 30 رحلة يومياً وزيادتها خلال شهر رمضان من 40 إلى 54 رحلة.

وتشمل رحلات قطار الحرمين السفر من وإلى محطات مكة المكرمة، المدينة المنورة، مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومحطة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وحدد الجهات المسؤولة يوم 15 مارس موعداً لبدء حجز وإصدار التذاكر للراغبين بالسفر عبر الموقع الإلكتروني، تمهيداً لإعادة التشغيل، وفقا لموقع سبق.

The post السعودية تحظر استخدام لقب “خادمة” مع العاملات المنزليات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ