تصدرت أغنية الفنانة الإماراتية أحلام “حزين” قائمة الأغاني الأكثر إستماعاً في المملكة العربية السعودية، خلال شهر مارس 2021 عبر “يوتيوب”.

حيث وجدت أغنية حزين ، رواجاً واسعاً من قِبل محبيها ومتابعيها، فور طرحها التريند عبر “يوتيوب” في السعودية، والإمارات، والكويت، والعديد من الدول العربية الأخري.

الجدير بالذكر، أن الأغنية من كلمات المرحوم مساعد الرشيدي، ألحان سهم وتوزيع خالد عز، وطرحتها أحلام ضمن ألبومها الجديد “​فدوة عيونك​”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي مارس الجاري ايضا، هنأت الفنانة ​أحلام​ الشامسي، الفاشينيستا ​فوز الفهد​ على حملها، الذي أعلنت عنه، بعد أن أعلنت عن خبر حملها عبر صفحتها الرسمية.

حيث نشرت الفنانة أحلام الشامسي عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر فيها الفاشينيستا فوز وهي حامل وكتبت عليها : “حبيبتي فوز ألف مبروك ربي يتمم عليج ويسعدك انتي وعبداللطيف تستاهلين الفرج”.

يذكر أن فوز قد أعلنت خبر حملها علي صفحتها الخاصة علي مواقع التواصل الإجتماعي، بنشرت صورة لها كتب عليها : “اللهم فرح قلبي وآنس وحشتي وعوض صبري وقرعيني بطفلاً صالحاً ليس في خلقه زياده ولانقصان يارب العالمين..الحمدلله الله يرزق كل محروم هذا الشعور الي ماينوصف.. اشكر كل شخص دعالي واتمنى لي الخير وربي يرزقكم اضعاف ماتتمنون”، بحسب ماذكر في موقع أخبار الفن.

وفي سياق آخر تلقت الفنانة الإماراتية أحلام، تهنئة من زوجة سلطان عمان، عهد بنت عبدالله البوسعيدية على طرح أحدث ألبوماتها الغنائية “فدوة عيونك”.

بدورها، عبّرت أحلام لزوجة سلطان عمان، من خلال حسابها على موقع “تويتر”، عن رغبتها في الغناء أمامها في يوم المرأة العمانية، الذي يصادف يوم 16 أكتوبر.

ونشرت الفنانة الإماراتية تغريدة قالت فيها:”أتمنى هذا التشريف أن أغني أمام السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدي، رعاها الله، في يوم المرأة العمانية في الأوبرا السلطانية في عمان الفخر”.

وإعتبرت أحلام، أن تهنئة زوجة سلطان عمان لها هو تشريف ووسام على صدرها، وأن الخطاب الرسمي الذي تلقته منها وتتضمن تهنئتها على الألبوم وسم في القلب، الذي سيظل مديوناً لها طوال العمر، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

The post أغنية “حزين” لأحلام تتصدر قائمة الأغاني الأكثر إستماعاً في السعودية appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ