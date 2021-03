التجارة الجزائرية تقدم منحة للتجار علي كل عملية تصدير نحو إفريقيا

أعلن وزير التجارة الجزائري كمال رزيق، اليوم الثلاثاء، عن تقديم منحة للتجار على كل عملية تصدير نحو إفريقيا، وذلك في مستهل أعمال اللقاء الوطني حول نظام المقايضة وتصدير المنتجات الفلاحية نحو بلدان الساحل الإفريقي.

كما قال وزير التجارة:” إنه بات من الضروري، تنويع الصادرات المسجلة في قائمة المواد الخاصة بالتصدير، معربا عن شكره لجيش بلاده على المساهمة في فتح الحدود نحو التصدير”.

جدير بالذكر، أنه في يناير/ كانون الثاني الماضي، كانت قد دخلت الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر حيز التنفيذ، والتي صادقت عليها الجزائر أواخر أغسطس/آب من العام الماضي.

كما تسعى الجزائر إلى رفع التبادل التجاري مع إفريقيا، عبرالطرق البرية الصحراوية التي تربطها ببلدان الساحل الإفريقي، خاصة مالي والنيجر وموريتانيا، في وقت لا تتجاوز نسبته السنوية بين الجزائر والبلدان الإفريقية الأخرى مجتمعة 3 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الجزائرية الخارجية.

وفي وقت سابق، إستأنفت الجزائر التجارة الحدودية والمقايضة في محافظاتها الجنوبية المتاخمة لدولتي مالي والنيجر، بعد توقفها لسنوات لـ”دواع أمنية”.

وإفتتحت الجزائر، منتصف 2018 معبراً حدودياً برياً لأول مرة مع موريتانيا، لتصدير منتجات جزائرية إلى دول غربي إفريقيا، وذلك في إطار خططها لزيادة صادراتها نحو بلدان إفريقية.

وكانت أول شحنة صادرات جزائرية نحو موريتانيا 24 شاحنة، تحمل 400 طن من السلع المتنوعة، من بينها الخضراوات والفواكه والمواد الغذائية ومواد تجميلية ومواد إلكترونية وكهرومنزلية ومواد تنظيف ومواد غذائية مصنعة، بحسب ماذكر في موقع سبوتنك.

وفي السياق، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قرارا تم بموجبة تعيين فريد زين الدين بن الشيخ مديرا عاما للأمن الوطني، بموجب المرسوم الرئاسي المؤرخ في 1 شعبان 1442 الموافق لـ 15 مارس 2021م.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه تعيين الرئيس الجزائري، مدير عام للأمن الوطني عقب إنهاء مهام المدير العام للأمن الوطني السابق خليفة أونيسي”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون، مساء الاثنين، على أنّ مواطنيه “لن يتخلّوا أبداً عن ذاكرتهم”، وذلك في معرض تعليقه على التقرير الذي قدّمه المؤرّخ الفرنسي بنجامان ستورا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن مصالحة الذاكرة بين فرنسا والجزائر.

وصرح عبد المجيد تبّون في لقاء مع صحفيين جزائريين بثّه التلفزيون الحكومي: “لن تكون هناك علاقات حسنة على حساب التاريخ أو على حساب الذاكرة، لكنّ الأمور تُحل بذكاء وهدوء وليس بالشعارات”.

