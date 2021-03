السودان.. منصة مجابهة كورونا تُطالب بقفل المدارس والجامعات ومنع التجمعات

أصدرت منصة مجابهة كورونا في السودان، بياناً عبرت من خلاله عن بالغ قلقها بسبب انتشار وباء كورونا في جميع أرجاء البلاد.

وجاء في البيان أن وسائل التواصل تضج برسائل البحث عن سرير في المستشفيات، فضلاً عن البحث عن دواء، هذا وقد نوه البيان إلى أن حالات الوفاة في تزايد مستمر، وفقاً لـ “اليوم التالي”.

كما طالب البيان بإلزام الجميع بلبس الكمامة والتباعد الاجتماعي، وإغلاق المدارس والجامعات، الصالات، المساجد، بالإضافة للمطاعم ومنع التجمعات.

فضلاً عن المطالبة بضرورة إغلاق المؤسسات الحكومية والخاصة جزئياً، لا سيما الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعقيم.

هذا وقد دعت المنصة وزير الصحة السوداني للظهور بشكل يومي في الإعلام لنشر المعلومات ورفع مستوى الوعي.

إلى جانب المطالبة بدعم وتأهيل جميع المرافق الصحية في البلاد.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية في السودان، عن امتلاء مراكز عزل كورونا في الخرطوم، فضلاً عن انعدام الأكسجين.

وذكرت مصادر فضلت عدم ذكر إسمها، أن مركز عزل مستشفى الخرطوم امتلأ، لا سيما عدم توفر الأكسجين، مؤكدة وجود 60 حالة مصابة بالفيروس المستجد، وفقاً لـ”الراكوبة نيوز”.

وبالأمس شرعت وزارة الصحة بولاية الخرطوم البدء في حملات التطعيم بلقاح كورونا بالمراكز الصحية بالمحليات.

وتستهدف صحة الخرطوم الكوادر الصحية والمواطنين الذين يفوق عمرهم الـ45 سنه، بالإضافة لأصحاب الأمراض المزمنة، بحسب “الحراك السياسي”.

هذا وقد حددت وزارة الصحة من خلال بيان لها، مراكز التطعيم بالولاية، لافته إلى أن التطعيم يبدأ الساعة الثامنة صباحاً في المراكز الآتية:

محليه جبل اولياء، مركز بشائر، مركز التركي، مركز صحي التريعة، محلية الخرطوم، مركز صحي القوز، ومركز صحي، الزهور، ومركز صحي عمر بن الخطاب، ومجمع فتح الرحمن البشير.

وفي محلية أمدرمان، مركز صحي الهجرة، ومركز صحي عوض حسين، ومركز صحي أبوسعد م1، ومركز صحي القيعة، محلية كرري.

بالإضافة إلى مركز صحي النو، ومركز صحي السروراب، ومركز صحي الفتح، ومركز صحي الحارة 38، محلية امبدة، مركزصحي الريان، ومركز صحي الحارة العاشرة، ومركز صحي السلام 12.

أما محلية بحري، فقد وصل اللقاح إلى مركز صحي الخوجلاب، ومركز صحي الحلفايا، ومركز صحي الشعبية، محلية شرق النيل، مركز صحي حلة كوكو، ومركز صحي الوحدة، ومركز صحي سوبا شرق.

