قدمت الفنانة المصرية، يسرا على العزاء للفنانة جومانة مراد فى وفاة طفلتها “ديانا”، التى رحلت مساء أمس الاثنين، داعية الله أن يرزقها الصبر وأن يربط على قلبها.

حيث نشرت الفنانة يسرا، عبر حسابها على تويتر قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. حبيبتى وصديقتى جومانا.. ربنا استرد وديعته فى ابنتها ديانا، ربنا يصبرك ويربط على قلبك ويجعل ديانا شفيعة لكم ويجمعكم بيها فى الفردوس الأعلى، مفيش كلام يعزيكى فى مصابك الأليم، فضلا وليس أمرا برجاء الدعاء لجومانا والسيد ربيع بسيسو وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان”.

وكانت قد أعلنت الفنانة جومانة مراد، مساء أمس الاثنين، وفاة طفلتها ديانا، عبر حسابها على “إنستجرام” حيث كتبت: “الحمد لله على كل حال، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله اليوم ابنتنا ديانا ربيع بسيسو”.

وأضافت الفنانة جومانة: “إن شاء الله تكونى شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكى، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتى بمكان أحسن بكتير، يارب ألهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتى طير من طيور الجنة يا أمى”، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

وتابعت: “إن شاء الله تكوني شفيعتنا بالآخرة وللجنة يا روح قلب أمك وأبوكي، فراقك صعب ومؤلم بس أكيد انتي بمكان أحسن بكتير، يارب الهمنا الصبر والسلوان وبرد على قلوبنا، لا اعتراض على حكمك يارب والحمد لله على كل حال، وانتي طير من طيور الجنة يا أمي“.

وفي سياق آخر، نفت النجمة السورية جومانا مراد في يناير الماضي، مشاركتها في مسلسل “حرب أهلية”، مشيرة إلى أنها لا ترغب بتكرار نفسها عندما تنوي المشاركة في أي عمل سواء سينمائي أو تلفزيوني.

وقالت مراد إنها لم تتعاقد مع شركة “العدل” للمشاركة في بطولة مسلسل “حرب أهلية” إلى جانب الممثلة المصرية القديرة يسرا، موضحة أنها “اعتذرت عن المشاركة بالعمل منذ مدة طويلة”.

وأكّدت النجمة جومانا مراد على مكانة النجمة يسرا في قلبها وأنها تحبها وتقدرها، لكن لا تحب أن تكرر نفسها أثناء اختيار أدوارها سواء في السينما أو الدراما التليفزيونية، على حد تعبيرها.

The post الفنانة يسرا تقدم التعازي للفنانة جمانة مراد في وفاة طفلتها appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ