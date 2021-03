أردوغان يكرر نداءه للأتراك لتحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب

ناشد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأتراك تحويل حيازاتهم من النقد الأجنبي والذهب من خلال المؤسسات المالية قائلا إن ذلك يمثل استراتيجية تعود بالنفع عليهم وعلى البلاد بعد أن تسبب تغيير محافظ البنك المركزي في هبوط الليرة حوالي 12 بالمئة في أسبوع.

وقام اردوغان الأسبوع الماضي بإقالة محافظ البنك المركزي السابق ناجي آغبال وعين محله صهاب كافجي أوغلو الذي يؤيد آراء أردوغان بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى زيادة التضخم.

وأدى هذا التغيير إلى اضطرابات في السوق وسط قلق من أن تركيا ربما تعود إلى سياسات اقتصادية غير تقليدية مثل فرض قيود على رؤوس الأموال لحماية عملتها.

وفي ذات السياق صرح محافظ البنك المركزي التركي كافاغي أوغلو, إنه لا ينبغي للأسواق أن تتعامل وكأنه من المسلم به أنه سيتم خفض أسعار الفائدة في اجتماع أبريل، والذي يعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ تعيينه المفاجئ.

وإلى ذلك، قال أوغلو في رد مكتوب على الأسئلة التي أرسلتها بلومبيرغ نيوز عبر البريد الإلكتروني، في إشارة إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية الشهر المقبل: “لا أوافق على نهج متحيز لقرارات لجنة السياسة النقدية في أبريل أو الأشهر التالية، يقضي بخفض سعر الفائدة على الفور، وفقاً لما اطلعت عليه “العربية.نت”.

مضيفا “في الفترة الجديدة، سنواصل اتخاذ قراراتنا من منظور السياسة النقدية للشركات لضمان انخفاض دائم في التضخم. كما أكد على أنه سيتم مراقبة آثار خطوات السياسة التي تم اتخاذها حتى الآن.

