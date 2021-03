ليبيا.. تحركات أممية مبكرة لتأمين الانتخابات الليبية

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش ووزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية العميد خالد مازن، سبل تأمين الانتخابات ديسمبر المقبل.

بحث كل من يان كوبيتش، المبعوث الأممي في ليبيا، والعميد خالد مازن، وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، بحثا سبل تأمين الانتخابات نهاية العام المقبل، بحسب “العين الإخبارية”.

هذا وقد أكد وزير الداخلية الليبي، جاهزية وزارته لتأمين الانتخابات، لافتاً إلى قدرتهم في تأمين لجان الاقتراع، فضلاً عن كشفه أولويات خطته للاتقاء بالأداء الأمني ومعالجة الملفات الشائكة.

وعلى صعيد منفصل بالشأن في ليبيا، قامت فرنسا بإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، أمس الإثنين، وذلك بعد سبع سنوات من الإغلاق، نسبة للوضع الأمني الذي كانت تشهده ليبيا طوال هذه الأيام.

هذا وقد حضرت سفيرة فرنسا في ليبيا ” بياتريس لوفرابير دوهليين”، مراسم افتتاح في مبنى جديد بضواحي العاصمة طرابلس، بحسب “العربية”.

كما كتبت دوهليين في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “إلى العمل”.

يذكر أن باريس قررت فتح سفاراتها في طرابلس بعد أسبوع من زيارة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى فرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون.

وعلى صعيد آخر، استقبل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون.

حيث أجريا مباحثات بشأن تعزيز العلاقات والتعاون المتين بين القاهرة وباريس، إلى جانب بحث قضايا المنطقة، وعلى رأسها الأزمة في ليبيا.

كما بحث ماكرون و السيسي دفع كافة مسارات تسوية الأزمة الليبية؛ عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، في الوقت الذي تتجه فيه البلاد إلى تنظيم انتخابات، أواخر العام الجاري، بعدما تشكلت حكومة في البلاد.

وكذلك شدد السيسي في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل.

وعلى صعيد منفصل، قال محمد الرعيض، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا، بأن هناك وفد اقتصادي من تركيا ومصر سيزور ليبيا لبحث التعاون الاقتصادي، قبل شهر رمضان.

يذكر أن هناك وفد اقتصادي تونسي قد زار العاصمة الليبية طرابلس، فبراير الماضي، وكان قوامه أكثر من 300 شخص، ممثلين لشركات ومؤسسات تجارية واقتصادية، وفقاً لـ”أخبار ليبيا”.

