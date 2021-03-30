مدرب الأهلي المصري يعدد فوائد الفوز على المريخ السوداني

أكد مدرب النادي الأهلي المصري بيتسو موسيماني، أهمية مباراة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق الفوز على بطل السودان في ملعبه، لحسم التأهل لدور الثمانية.

وقال موسيماني إن الأهلي سيتوجه إلى السودان، بهدف تقديم عرض قوي، يليق بحامل لقب دوري النسخة الأخيرة لدوري أبطال إفريقيا، وأكثر الفرق تتويجا بهذه البطولة، وهو يعمل خلال الفترة الحالية مع اللاعبين، لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي، حسبما أفاد (المصري اليوم)

وأضاف مدرب الأهلي: “تحقيق الفوز على المريخ السوداني في ملعبه، سيمنحنا فرصة لتحقيق ثلاثة أهداف، وهي، حسم التأهل، والاستمرار في طريقنا لتصدر مجموعتنا من خلال مباراة سيمبا بعد مواجهة المريخ، والهدف الثالث، هو إرسال رسالة إلى جميع المنافسين، وهي أن الأهلي يسعى دائما للفوز خارج وداخل ملعبه”.

وأشار موسيماني إلى أن المريخ فريق صعب للغاية، وكان أقرب وأحق بالفوز على سيمبا في المباراة الماضية، ولكنها كرة القدم.

واستكمل: “قمنا بدراسة أداء المريخ السوداني جيدا على ملعبه، وأتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق ما نسعى إليه وهو الفوز”.

وأضاف: “مباراتا المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، في غاية الأهمية بمشوارنا في بطولة دوري أبطال إفريقيا، أولا لحسم الصعود، وثانيا لحسم المركز الأول بالمجموعة، لأنه المكان الطبيعي للأهلي هو أن يكون دائما في الصدارة”.

واختتم موسيماني تصريحاته بالتأكيد على أن دوري المجموعات في دوري أبطال إفريقيا مثل الماراثون، وما يعنينا هو أن نصل إلى هدفنا في نهاية السباق، وهذا ما نسعى لتحقيقه في المباراتين المقبلتين.

في الأثناء، أكد مدير شرطة العاصمة السودانية الخرطوم، أن فريق الأهلي المصري سيجد تأمينًا مكثفًا خلال مواجهته أمام المريخ مطلع أبريل القادم، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة لمرحلة مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد الفريق شرطة عيسى ادم إسماعيل على استعداد شرطة الولاية على تأمين كافة المناسبات والمحافل التي تقام داخل الولاية.

جاء ذلك لدى استقباله حسام عيسى السفير المصري لدى الخرطوم والوفد المرافق له بحضور اللواء شرطة محمد الامين الطاهر مدير دائرة الطوارئ والعمليات واللواء شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة مباحث شرطة ولاية الخرطوم والعميد شرطة العباس يحيي مدير إدارة العمليات.

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