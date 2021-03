أطباء سوريون يوضحون الأعراض الجديدة للإصابة بالفيروس

تختلف أعراض الإصابة بفيروس كورونا من شخص لآخر، حيث رصد أطباء سوريون من منصة الصحة السورية أعراض جديدة للإصابة بالفيروس في البلاد.

ونشرت المنصة على صفحتها على فيسبوك أنه تم تسجيل العديد من حالات فقدان السمع وطنين الأذن كمضاعفات “غير مُسبقة” للإصابة بالفيروس، إضافةً إلى وجود أعراض أُخرى كالتهاب الأُذن الخارجية، وألم في الأذن.

وذكرت المنصة أنه من المرجح أن الفيروس يؤثر على الأعصاب في الجهاز الدهليزي، لافتةً إلى أن الأعراض السابقة وحدها لا تؤكد الإصابة ولا تعتبر دليل قطعي عليها ما لم تترافق مع أعراض ثانية للإصابة.

45وفي هذا الصدد، تواصلنا مع عدد من أطباء سوريون المتابعين لحالات المرضى المصابين بفيروس كورونا لمعرفة الأعراض التي تحدث للمصابين ضمن السلالة الحالية، حيث أفاد عضو الفريق الاستشاري الدكتور نبوغ العوا لـ “أثر” بأن حالات فقدان السمع تكون نادرة جداً وليست أساسية، في حين يتم رصد حالات تبدأ بإسهال ومغص وحرارة وتنتقل بعدها إلى أعراض أخرى.

بدوره، أكد الدكتور طارق العبد أنه لم يرصد حالات فقدان للسمع، وأن العرض الأساسي والأهم هو مشاكل بالجهاز الهضمي من إسهال وآلام في المعدة، وأن الأعراض تتمحور في مشاكل بكل من الجهاز العصبي والتنفسي والهضمي.

كما لفت د.العبد إلى أنه يتم رصد انهيار الأكسجة بشكل أسرع من السابق، بحيث يتم ملاحظة نقص أكسجة شديد من اليوم الأول للإصابة، فالإصابات الجديدة لم تعد تنتظر أياماً لتتطور نقص الأكسجة بل تظهر فجأة ويحدث انهيار في الحالة العامة تدفع لنقص أكسجة شديد وحاجة أكبر للأوكسجين.

وتسجل المدن السورية منحى تصاعدي بالإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ بداية شهر آذار الحالي، وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا، بأن وضع انتشار فيروس كورونا في البلاد بازدياد، ويوجد استهتار كبير عند الجميع ولن نتجاوزها إلا “بكسر حلقة العدوى وارتداء الكمامة”.

وأكد عدد من الأطباء على أهمية الخطوة التي أقرتها محافظة طرطوس بإلزام كافة مرتادي وسائل النقل والسائقين للآليات العامة والخاصة بارتداء الكمامة وفرض غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ليرة بحق المخالفين، مطالبين بضرورة تعميمها على باقي المدن.

أعلنت وزارة الصحة السورية، الإثنين، تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18638حالة.

وأكّدت الوزارة في بيانها حول آخر مستجدات وباء كورونا في سوريا، تسجيل 8 وفيات جديدة بالمرض، ليرتفع مجموع حالات الوفاة بكورونا في البلاد إلى 1247 حالة.

هذا ونوّهت الوزارة، إلى تسجيل 115 حالة شفاء جديدة من الفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد المتعافين من مرض كورونا إلى 12492 حالة.

وبعد أن شهدت الإصابات بفيروس كورونا في سوريا انخفاضاً نسبياً عادت مؤخراً للارتفاع.

وأشارت الصحة السورية، في وقت سابق من اليوم، إلى أن نسبة إشغال الأسرّة المخصصة لمصابي فيروس كورونا في أقسام العناية المشددة في المشافي العامة بلغت 100%.

وقال مدير الجاهزية والطوارئ في وزارة الصحة، إن انتشار كورونا محلياً يشهد ارتفاعاً كبيراً ونسبة إشغال أسرة العناية بالمرضى في كل من مشافي دمشق (المجتهد) وابن النفيس والهلال الأحمر والمواساة كاملة وتم أمس نقل عدد من مرضى كورونا الذين يحتاجون إلى عناية مشددة لمحافظات أخرى.”.

